Baleares afronta este lunes uno de los días más sofocantes de la primera ola de calor del verano, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Según la AEMET, "este lunes espera otro de los peores días de esta ola de calor", con temperaturas máximas que en el interior de Mallorca alcanzarán los 39 ºC.

Además, el resto del archipiélago tampoco se libra: tanto en Menorca como en Ibiza se esperan máximas de entre 36 y 37 ºC. Mientras en Formentera, las temperaturas máximas rondarán los 34 o 35 ºC.

Respecto a los avisos meteorológicos, cabe destacar que a partir de las doce del mediodía de este lunes se activarán varias alertas. En el caso de Mallorca, la zona que más sufrirá el calor será el interior de la isla, por lo que se activará la alerta naranja. Otra de las zonas donde se alcanzarán temperaturas altas será el norte y nordeste de Mallorca, donde se podrá llegar hasta los 38ºC.

Un aviso que estará activo hasta las siete de la tarde, como en el resto de islas. Sin embargo, en Menorca, Ibiza y Formentera la alerta será amarilla.

Además, la Conselleria de Agricultura y Medio Natural ha alertado de que este lunes el nivel de peligro de incendio forestal es máximo, en Mallorca y Menorca. Además, han recordado que está prohibido quemar en terreno forestal o próximo a masa forestal y que las autorizaciones de uso de fuego pueden ser suspendidas.