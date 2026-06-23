Ya disponible la app ‘Horiztó Eclipse 2026’ para ver de forma segura el eclipse solar total del próximo 12 de agosto

El Govern y AstroMallorca han presentado la aplicación ‘Horiztó Eclipse 2026’, una herramienta digital para facilitar a la ciudadanía ver de forma segura el eclipse solar total del próximo 12 de agosto.

La plataforma, desarrollada por esta entidad astronómica y de descarga gratuita, estará disponible en catalán, castellano, inglés y alemán para móviles, tabletas y ordenadores a través de www.horitzo2026.com.

Según ha explicado el ejecutivo autonómico, la aplicación no pretende indicar dónde ver el eclipse, sino ofrecer información para que se tomen decisiones responsables.

La iniciativa ha sido presentada este martes por el director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz, junto al divulgador astronómico de AstroMallorca, Tomeu Mas. Según ha explicado el ejecutivo autonómico, la aplicación no pretende indicar dónde ver el eclipse, sino ofrecer información para que cada persona tome decisiones responsables.

Gárriz ha destacado la importancia de observar el eclipse de forma segura: “Siempre hemos dicho que nuestro objetivo es evitar desplazamientos innecesarios y, por ello, si se tiene la oportunidad de disfrutar del fenómeno desde casa, desde un lugar próximo al municipio de residencia o desde el propio alojamiento turístico, esta será siempre una opción preferible que tener que coger el coche y desplazarse a otros puntos de las islas”.

Por su parte, Tomeu Mas ha explicado que el objetivo de la comunidad científica ante este fenómeno “es que el mayor número posible de personas pueda vivirlo y recordarlo”, y que, con ese espíritu “hemos querido compartir esta herramienta con toda la ciudadanía, para que pueda preparar la observación con antelación y disfrutar de forma responsable y con todas las garantías de seguridad”.

En las próximas semanas se publicará además un mapa de zonas de observación segura y otras herramientas de planificación, que ayuden en la toma de decisiones como restricciones a la movilidad o zonas con aforos máximos si fuesen necesarias.