Comprar una vivienda en Baleares exige más de 61 años de trabajo, según el CES

El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales problemas de Baleares. Así lo pone de manifiesto el último informe del Consejo Económico y Social (CES), que alerta del enorme esfuerzo económico que deben realizar los residentes para acceder a una vivienda en propiedad. El presidente del Consejo Económico y Social, ha presentado este miércoles la 'Memoria sobre la economía, la sociedad y el trabajo' de 2025 en el Parlament balear.

Según el estudio, un ciudadano que destinara el 30 % de sus ingresos al pago de una vivienda necesitaría 61,4 años para adquirirla, un dato que refleja la dificultad de acceso al mercado inmobiliario en el archipiélago. Francesc Fiol ha calificado esta cifra de "dato demoledor", al evidenciar el fuerte desequilibrio entre los ingresos de la población y el precio de la vivienda en las islas.

El informe también sitúa a Baleares como la comunidad autónoma con el precio por metro cuadrado del suelo urbano más elevado de España. A ello se suma el peso de la demanda internacional en el mercado inmobiliario: el 23 % de las compraventas de viviendas corresponde a compradores extranjeros, el porcentaje más alto del país.

El CES considera que estos indicadores ponen de relieve la presión que soporta el mercado residencial balear y las dificultades crecientes de la población para acceder a una vivienda.