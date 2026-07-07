Los trabajadores de 'Duty Free Mallorca' se concentran hoy para reclamar mejores condiciones laborales

El comité de empresa del Duty Free del aeropuerto de Son Sant Joan, con el respaldo de CCOO y UGT, ha convocado una concentración este martes, entre las 13.30 y las 15.30 horas, para denunciar las condiciones laborales que aseguran sufrir las cerca de 250 personas que integran la plantilla. Entre las principales reclamaciones destacan las elevadas temperaturas en el establecimiento, la precarización del empleo y la falta de espacios adecuados para el descanso.

Los representantes de los trabajadores califican la situación de «vergonzosa» y denuncian que el deficiente funcionamiento del sistema de aire acondicionado obliga a la plantilla a desempeñar su trabajo utilizando abanicos y ventiladores para hacer frente al calor, especialmente durante la temporada estival. Según sostienen, ni Aena ni la dirección de Duty Free han adoptado medidas eficaces para solucionar el problema.

Además de las deficiencias en la climatización, el comité de empresa denuncia un empeoramiento de las condiciones laborales respecto al año anterior. En concreto, aseguran que el personal fijo discontinuo se ve obligado a aceptar contratos de entre 20 y 26 horas semanales, frente a las jornadas de 40 horas que eran habituales en campañas anteriores, mientras soporta una elevada presión y una carga de trabajo que consideran inasumible.

Los sindicatos también critican que la empresa continúe sin facilitar los informes sobre la retribución variable y denuncian la falta de salas de descanso y de aseos suficientes. Según explican, muchos trabajadores deben comer en los pasillos y compartir un único baño entre alrededor de medio centenar de empleados que coinciden en un mismo turno.

A estas reivindicaciones se suma el estado de un almacén que, según el comité, apenas recibe tareas de limpieza, una situación que, afirman, afecta a la salud de la plantilla.

Desde los síndicatos aseguran que se ha intentado negociar con la empresa sín acuerdo y que desde que se anunció la concentración la empresa ha intentado "parchear" la situación.

Ante este escenario, los representantes de los trabajadores han decidido llevar a cabo una concentración de protesta en el aeropuerto de Palma para reclamar mejoras inmediatas en las condiciones laborales y exigir soluciones tanto a la dirección de Duty Free como a Aena.