El Ayuntamiento de Palma avanza el proceso para construir 3.100 viviendas en Son Güells con la junta de compensación

Así lo ha detallado la portavoz del Consistorio, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que se ha dado luz verde a la puesta en marcha de este organismo, que agrupa a los propietarios y se encarga de su desarrollo urbanístico.

La representante municipal ha recalcado que es un trámite "imprescindible" para avanzar en este proyecto adscrito a la figura de los proyectos residenciales estratégicos (PRE). Cabe recordar que en marzo ya se aprobaron las bases y estatutos de la junta.

En este proyecto se pretenden edificar aproximadamente 3.100 viviendas, de las que más de 1.400 serán a precio libre y los casi 1.700 restantes serán viviendas de precio limitado.

Este PRE es el más avanzado de los ocho que hay previstos en el término municipal de Palma, entre los que se encuentra el de Son Puigdorfila --más de 620 viviendas--, Son Ximelis --cerca de 1.100--, Son Cladera Nord --más de 500--, Cas Pastor --alrededor de 1.700--, Son Toells --unos 160--, Can Fontet --casi 2.000-- y Son Pardo --unos 260--. Celeste ha destacado que más de la mitad de estas nuevas casas gozarán de algún tipo de protección.