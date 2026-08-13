Aquí puedes ver el vídeo de la Guardia Civil de Mallorca que certifica la gran afluencia de todo tipo de barcos para ver el eclipse desde el mar este miércoles, 12 de agosto.
Así se vio desde el aire la costa de Mallorca en la tarde del eclipse solar
Un helicóptero de la Guardia Civil sobrevuela la costa antes del comienzo del eclipse solar en Mallorca. Éstas son las imágenes en las que se confirma la gran afluencia de barcos para observar el fenómeno.
Un helicóptero de la Guardia Civil sobrevuela la costa el día del eclipse solar en Mallorca