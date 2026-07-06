El Govern refuerza la lucha contra el alquiler turístico ilegal con multas de hasta 5.000 euros para reincidentes

El Govern ha anunciado multas coercitivas diarias y acumulables, de entre 500 y 5.000 euros, para aquellos reincidentes que no cesen con la comercialización turística ilegal en el momento de la notificación de apertura de un expediente.

"A la tercera notificación, el caso se derivará a la Fiscalía y el infractor se enfrentará a un delito de desobediencia, que será compatible con el delito de comercialización ilegal", ha explicado este lunes el conseller de Turismo, Cultura y Deportes Jaume Bauzá, tras la segunda reunión de la Mesa contra el Intrusismo.

Además, los hoteles y las viviendas de alquiler turístico reglado podrán pedir "auxilio policial inmediato" en caso de okupación ilegal. Ambas reformas legislativas ya están en vigor, incluidas en la Ley de Proyectos Estratégicos, aprobada en el Parlament. También se implementará un nuevo protocolo de inspecciones para las Policías Locales de Ibiza. Así lo ha explicado este lunes

Respecto al sector náutico, se ha aumentado la vigilancia en la costa balear con un dispositivo de 22 embarcaciones. Este año se han abierto 39 expedientes por alquiler ilegal de embarcaciones y 70 están pendientes de incoación, según ha anunciado este lunes la consellera de Presidencia, Coordinación de Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.

En materia de transporte ilegal, esta semana se llevará a cabo una nueva reunión para reforzar los mecanismos de inspección.