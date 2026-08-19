El chárter náutico se rebela tras el accidente mortal en Mallorca: "Es aberrante que se pueda salir al mar sin una titulación"

LEER MÁS Muere ahogado un hombre tras volcar su lancha de alquiler frente a s'Estanyol

El sector del chárter náutico reclama un mayor control sobre las embarcaciones que se alquilan sin autorización y sin los requisitos de seguridad exigidos a las empresas profesionales, aunque todo apunta a que quedarán prohibidas a partir del mes de octubre. La denuncia vuelve a cobrar fuerza tras el accidente náutico mortal ocurrido este martes en Mallorca, en el que falleció un hombre de 69 años después de volcar la pequeña embarcación que había alquilado para navegar con su familia desde el puerto de s'Estanyol.

El presidente de la Comisión de Chárter Náutico de la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas de Baleares (APEAM), José María Jiménez, ha advertido en 'Más de Uno Mallorca' de los riesgos que supone permitir que personas sin experiencia ni titulación salgan a navegar en embarcaciones de este tipo. "Me parece aberrante que se pueda permitir que alguien salga al mar sin una titulación", certifica en los micrófonos de Onda Cero 24 horas después del accidente que se cobró la vida de un hombre en la costa de Llucmajor.

Jiménez ha señalado que en la lancha alquilada viajaban hasta seis personas, siendo ésta una embarcación de unos cuatro metros y medio, cuestionando así que se pueda navegar en estas condiciones sin una formación específica. "En una embarcación pequeña la situación siempre es delicada. Puedes tener el mar plano y pasar un barco que te haga una ola y puedes volcar," añade.

El responsable del sector también reclama una reforma de la formación náutica, con más horas prácticas y un examen que permita comprobar que quienes obtienen una titulación tienen realmente la destreza necesaria para navegar. La modificación normativa que prohibirá a partir del 1 de octubre el alquiler de determinadas embarcaciones sin titulación supone, a su juicio, un avance, aunque insiste en que el problema del alquiler ilegal continúa.

El chárter ilegal gana terreno

Jiménez asegura que el alquiler irregular se ha convertido en una competencia desleal creciente para las empresas que cumplen con todos los requisitos legales. Según los datos que maneja el sector, en Ibiza las embarcaciones ilegales superarían a las autorizadas, mientras que en Mallorca el fenómeno también continúa presente.

"Nos ganan los ilegales a los legales. Hay mucho chárter ilegal," explica en 'Más de uno Mallorca'. El presidente de la Comisión de Chárter Náutico reclama más medios para controlar las plataformas y anuncios en internet donde se ofrecen embarcaciones sin autorización.

"Necesitamos gente que controle las webs y los anuncios de embarcaciones que no tienen autorización de chárter," reitera.

Un 20% menos de reservas

La competencia ilegal se suma a una temporada complicada para el chárter legal. Jiménez cifra en torno a un 20% la caída de las reservas respecto al verano pasado, con empresas que mantienen parte de su flota parada. La situación es especialmente delicada en Ibiza, donde advierte de que algunas empresas podrían incluso no superar el invierno debido al elevado coste de los amarres y a una temporada turística más corta.

"Estamos en torno a un 20% por debajo con respecto a la temporada anterior," calcula Jiménez. Ante este escenario, el sector reclama al Govern y al Gobierno central más medios, control y "sentido común" para ordenar una actividad que, según Jiménez, ha alcanzado unos niveles de presión difíciles de sostener.

"Estamos muriendo de éxito. Tiene que haber unos límites, tiene que haber un control y tiene que haber sentido común," reclama José María Jiménez en plena temporada alta para el chárter y actividades marítimas, y esperando que no ocurran más accidentes de consecuencias trágicas.