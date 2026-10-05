Un abuelo y su nieta de 10 años, heridos graves tras colisionar una moto con un coche en Montuïri

Un hombre de 67 años y una niña de diez años que viajaban en una moto han resultado heridos graves tras colisionar con un coche en la carretera de Sant Joan a Montuiri, en Mallorca.

Según ha informado el SAMU 061, el accidente ha ocurrido a las 13.45 horas cuando una moto ha chocado con un vehículo, en el que viajaban otras tres personas, de 26, cuatro y ocho años.

Los ocupantes de la moto, un hombre y su nieta, han sufrido politraumatismos y han sido trasladados por la ambulancia al Hospital Universitario Son Espases.

Las otras tres personas han resultado heridas leves y han sido atendidas por el médico del SAMU. Después, han sido trasladadas en coche de familiares a urgencias.