SUCESOS

Un abuelo y su nieta de 10 años, heridos graves tras colisionar una moto con un coche en Montuïri

Ambos se encuentran ingresados en estado grave en el Hospital Universitario Son Espases.

Europa Press

Mallorca |

Una ambulancia de soporte vital básico del SAMU 061 de Baleares, aparcada en el Hospital Son Espases.
Una ambulancia de soporte vital básico del SAMU 061 de Baleares, aparcada en el Hospital Son Espases. | Europa Press

Un hombre de 67 años y una niña de diez años que viajaban en una moto han resultado heridos graves tras colisionar con un coche en la carretera de Sant Joan a Montuiri, en Mallorca.

Según ha informado el SAMU 061, el accidente ha ocurrido a las 13.45 horas cuando una moto ha chocado con un vehículo, en el que viajaban otras tres personas, de 26, cuatro y ocho años.

Los ocupantes de la moto, un hombre y su nieta, han sufrido politraumatismos y han sido trasladados por la ambulancia al Hospital Universitario Son Espases.

Las otras tres personas han resultado heridas leves y han sido atendidas por el médico del SAMU. Después, han sido trasladadas en coche de familiares a urgencias.

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