El candidato del PP al Congreso de los Diputados por Baleares en las próximas elecciones generales, José Vicente Marí, ha defendido este viernes en una entrevista en Onda Cero la necesidad de impulsar la cogestión aeroportuaria en las islas, aumentar la construcción de vivienda y cambiar la política migratoria del Gobierno central. Sobre los aeropuertos, ha reclamado que las instituciones baleares participen en las decisiones sobre inversiones y ampliaciones. "Los representantes de los ciudadanos de un determinado territorio, en este caso Islas Baleares, deciden unas determinadas políticas", ha señalado, al tiempo que ha criticado que AENA pueda desarrollar actuaciones contrarias a las políticas de contención del Govern.

En materia de vivienda, Marí ha apostado por construir un millón de viviendas en España, derogar la actual ley estatal y reducir el IVA de la adquisición de vivienda del 10 al 4%. El candidato popular ha rechazado limitar los precios del alquiler porque, según ha argumentado, estas medidas reducen la oferta disponible. "La política de limitación de precios no funciona, retira inmuebles del mercado", ha asegurado. También ha defendido los proyectos residenciales estratégicos impulsados por el Govern de Marga Prohens y ha reclamado más altura en los edificios de las ciudades para facilitar la construcción. "Hoy es imposible que alguien quiera alquilar a una persona en situación de vulnerabilidad", ha denunciado.

Sobre inmigración, el candidato del PP ha rechazado las declaraciones de Maribel Cerezo (Vox), que calificaba de delincuentes a los migrantes que llegan en patera, y ha asegurado que su partido no comparte esa postura. Sin embargo, ha criticado la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, que considera responsable de favorecer a las mafias que trafican con personas. Marí ha reclamado activar Frontex, reforzar la cooperación con los países de origen y ha defendido que España necesita una inmigración "legal, ordenada y con contrato de trabajo".

Por último, sobre los posibles pactos con Vox tras las elecciones, Marí ha asegurado que el objetivo del PP es conseguir una mayoría amplia que le permita gobernar sin depender de otras formaciones. "Nosotros aspiramos a un gobierno amplio, a un gobierno de amplias mayorías", ha afirmado. Asimismo, ha defendido la gestión de Marga Prohens en Baleares y ha destacado que el Ejecutivo autonómico haya podido gobernar en solitario con acuerdos parlamentarios con Vox, pese a las dificultades en algunas negociaciones, como las de los presupuestos.