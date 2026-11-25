Estas son algunas de las conclusiones que pueden extraer del balance de este organismo del que dispone el sindicato, para atender jurídica y psicológicamente a los docentes con problemas de conflictividad dentro de las aulas y que se han dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa.

La defensora del Profesor, Sonia Sampol, ha resaltado que este dato, por una parte, es "positivo" porque supone una "consolidación" del servicio y que los docentes "confían" en el para exponer sus preocupaciones. Sin embargo, por otra parte, significa que cada vez más docentes tienen problemas en su ámbito de actuación.

De esta manera, los principales problemas que reportan los docentes relacionados con el alumnado son las faltas de respeto --un 35%--, las dificultades para dar clase --un 25%-- y los casos de acoso y ciberacoso --más de un 10% en cada uno de los casos--. También se reportan casos de amenazas, conductas agresivas --entre el 5 y el 10%-- y agresiones --que no llegan al 5%--.

Con respecto al curso pasado, las faltas de respeto aumentan --más de 5 puntos porcentuales-- pero bajan los casos de ciberacoso --casi 10 puntos-- y acoso --algo más de 5 puntos--.