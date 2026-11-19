La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer por supuestamente agredir sexualmente a compañeros del colegio de su hija, menores de edad, a quienes besaba en la comisura de los labios y manoseaba en el culo.

Fue el pasado mes de julio cuando los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) tuvieron conocimiento de las primeras informaciones acerca de estos hechos.

Los menores, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, lo manifestaron durante una charla que se produjo en su centro escolar.

Los chicos relataron que la mujer les daba besos en la comisura de los labios y les manoseaba el culo casi a diario a la salida del centro escolar.

Iniciada la investigación, los agentes de la UFAM se entrevistaron con una trabajadora de la administración que les informó que había tenido contacto profesional con la sospechosa, a quien definió como una persona con conductas muy sexualizadas con todo el mundo.

Esta actitud la tenía incluso con su propia hija, quien en una ocasión le confesó a esta mujer que había visto contenido erótico. Otras personas corroboraron estos hechos, que los agentes consideran que podrían derivar del comportamiento sexual de la madre.

Con toda esta información, la mujer fue detenida como supuesta autora de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.