La magistrada titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palma --en funciones de guardia-- ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre acusado de disparar a un agente de la Policía Local de Palma el pasado sábado en el barrio de Corea.

El detenido como supuesto autor de un delito de tentativa de homicidio y otro de atentado a agentes de la autoridad ha pasado a disposición de la autoridad judicial la tarde de este martes.

También han pasado a disposición judicial las otras tres personas detenidas vinculadas al supuesto autor de los disparos por presuntos delitos de atentado a agente de la autoridad y otro de resistencia y desobediencia. Se trata de su mujer y sus dos hijos, que han quedado en libertad, aunque siguen investigados por atentado.

En este caso, la magistrada ha dejado en libertad a los otros tres arrestados por esta causa, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron sobre las 20.00 horas del sábado en la confluencia de las calles de l'Infant Pagà y Felip II, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Una patrulla de la Policía Local se desplazó hasta el lugar porque se había hecho una barbacoa en la vía pública. Una vez allí, varias personas mostraron una actitud hostil hacia los policías, generándose una situación de tensión que fue aumentando.

Los agentes sufrieron lanzamientos de diversos objetos como piedras, mobiliario y botellas de cristal. De repente, durante un forcejeo, uno de los hombres consiguió arrebatarle el arma reglamentaria a un policía local y efectuó dos disparos, impactando uno de ellos en la pierna del agente.

El hombre fue rápidamente reducido y detenido por otros compañeros del cuerpo policial. Igualmente, decenas de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local se desplazaron hasta la zona para asegurar el perímetro y garantizar la seguridad, dado que en el lugar había un elevado número de vecinos con una actitud hostil y agresiva.

Tras el arresto, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional abrió una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar la participación del arrestado en los hechos.

Los investigadores llevaron a cabo diversas pesquisas y diligencias que permitieron reconstruir lo sucedido y reunir indicios que apuntaban a que el hombre fue quien, tras arrebatar el arma al agente durante el forcejeo, efectuó los dos disparos, algo sobre lo que inicialmente existían dudas.