El Consell de Mallorca deberá pagar 16,93 millones de euros más a la empresa del túnel de Sóller por el rescate anulado

Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Palma ha fijado en 16,93 millones de euros la indemnización adicional que el Consell de Mallorca deberá abonar a Globalvia, la empresa concesionaria del túnel de Sóller, por el rescate que fue anulado por el Tribunal Supremo (TS).

Así lo dispone la titular de la plaza número 3 de la sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Palma en un auto fechado por la semana pasada adelantado por 'Diario de Mallorca' y al que ha tenido acceso Europa Press.

El juzgado ha establecido la indemnización en 28,23 millones de euros que el Consell de Mallorca hubiese tenido que pagar en diciembre de 2017, cuando se formalizó el rescate de la concesión.

De ellos se deben descontar 16,28 millones de euros que ya han sido pagados a la empresa, por lo que el saldo pendiente es de 11,94 millones de euros.

Estos, sin embargo, deben se actualizados conforme a la metodología pericial, una tasa interna de rentabilidad (TIR) del 8,06% hasta el 30 de junio de 2022 --día en el que debió extinguirse la concesión--, lo que eleva la cifra a pagar a los 16,93 millones de euros.

La jueza también ha acordado la actualización de dicha cantidad hasta la fecha de la resolución --el 10 de noviembre de 2026-- con el interés legal del dinero.

Con todo ello, la cuantía final que deberá pagar la institución insular ascendería, en el caso de que la resolución adquiera firmeza, hasta los 33,21 millones de euros. Es más que los 31,5 millones de euros que inicialmente solicitaba la empresa concesionaria.

Fuentes del Consell de Mallorca consultadas por Europa Press han explicado que tuvieron conocimiento de la resolución judicial el pasado viernes y que desde entonces sus servicios jurídicos están estudiando los pasos a seguir.

Contra el auto se puede interponer un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), una posibilidad que desde la institución insular no han descartado.

CRONOLOGÍA DEL CASO

La causa alrededor del rescate del túnel de Sóller se remonta a agosto de 2017, cuando el Consell de Mallorca, entonces presidido por Miquel Ensenyat (MÉS per Mallorca), acordó en el pleno el rescate del contrato de la concesión.

Para ello pagó un total de 16,3 millones de euros, la cantidad fijada por un informe externo que evaluaba el precio de la concesión que acababa en 2022.

En septiembre de 2023 el Supremo declaró nulo el rescate por falta de justificación y por no estar ajustado al interés general. Sin embargo, el alto tribunal no fijó la indemnización definitiva y la resolución de la cantidad pasó al juzgado.

En octubre de 2025 la institución insular presentó su propuesta justificada por los técnicos de intervención y de carreteras y la fijaba en 13 millones, por debajo de los 16 abonados en su momento.

El principal argumento para esta rebaja era que se tenía que descontar la disminución de tráfico que pasó por el túnel durante los años 2020 y 2021 a raíz de la pandemia de Covid-19.

Globalvía, por su parte, defendió que el Consell de Mallorca debía pagarles 11,9 millones de euros más de los 16,3 millones que ya había recibido. A esta cantidad habría que sumar unos intereses que podrían alcanzar los 3,3 millones de euros, una suma de 31,5 millones que la institución insular consideró "absolutamente desproporcionada".

El juzgado de lo contencioso-administrativo ha considerado que los informes presentados por la compañía para justificar sus cuantías ofrecen una reconstrucción "más coherente" de los parámetros económicos, por lo que debe prevalecer por encima de los cálculos realizados por el Consell de Mallorca.