Aina Ferrero: «El Vuit de la Seu es fruto de muchísimas coincidencias»

La Catedral de Mallorca ha vuelto a convertirse esta semana en escenario de uno de sus fenómenos más fotografiados: el ocho, 'el Vuit' de la Seu. Cada 11 de noviembre, y de nuevo el 2 de febrero, coincidiendo con el Día de la Candelaria, la luz del amanecer atraviesa el gran rosetón de la fachada principal y proyecta su imagen sobre la pared interior, creando dos círculos luminosos que forman un ocho.

Un espectáculo que muchos conocen por las imágenes que circulan cada año, pero cuyo origen y significado artístico esconden más de una curiosidad. La museóloga Aina Ferrero ha dedicado a este fenómeno una nueva entrega de la sección ‘Salseo en el Museo’, en 'Más de uno Mallorca', donde ha explicado que, según las fuentes de la propia Catedral, el efecto no fue diseñado deliberadamente por los arquitectos medievales, sino que es «fruto de muchísimas coincidencias».

La construcción de la Seu comenzó en 1230 y no concluyó hasta 1630. Durante esos cuatro siglos, el edificio experimentó numerosas modificaciones, ampliaciones y cambios que terminaron dando lugar a esta singular alineación de luz. El rosetón, de unos once metros de diámetro y con 1.115 piezas de vidrio, es uno de los grandes protagonistas del fenómeno.

Ferrero ha comparado este efecto con otros ejemplos arquitectónicos, como la pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá, o el templo de Ramsés II en Abu Simbel, donde sí existió una planificación vinculada a la observación solar. En el caso de la Catedral de Mallorca, sin embargo, 'el Vuit' no habría sido una creación intencionada.

La luz como experiencia trascendental

Más allá de la espectacularidad de las imágenes, la museóloga ha querido detenerse en el significado que la luz tenía en el mundo gótico. Para comprenderlo, propone imaginar cómo sería entrar en una catedral en el siglo XIII: un espacio de grandes dimensiones, con paredes que se elevaban decenas de metros y donde la luz exterior, al atravesar las vidrieras de colores, transformaba por completo el ambiente.

«Para nosotros puede ser simplemente bonito, pero para ellos era una experiencia totalmente trascendental», ha explicado Ferrero. La luz coloreada y la arquitectura contribuían a crear un espacio que se alejaba de la vida cotidiana y que, desde la perspectiva religiosa de la época, acercaba a los fieles a la idea de lo divino.

La visita a la Catedral también ofrece otras historias menos conocidas. Ferrero ha recomendado acercarse al Museo Capitular para descubrir, entre otras piezas, los rimonim, objetos de origen hebreo que terminaron incorporándose al culto cristiano. Según ha relatado, el Gobierno alemán quiso adquirirlos después del Holocausto, en un intento de resarcir al pueblo judío, pero el Cabildo rechazó la propuesta.

Otra de las curiosidades que ha compartido es la presencia en el museo de la tumba de un antipapa que, tras renunciar a su condición, acabó siendo obispo de Mallorca y fue enterrado sentado. Una historia que, como tantas otras que conserva la Seu, demuestra que detrás de cada objeto patrimonial hay un relato por descubrir.

La próxima oportunidad para contemplar el ocho de la Seu llegará el 2 de febrero, siempre que las condiciones meteorológicas permitan observar el fenómeno. Mientras tanto, Aina Ferrero invita a mirar la Catedral más allá de su belleza arquitectónica y a preguntarse por las historias que esconden sus espacios y colecciones.