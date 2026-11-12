Los acampados por la vivienda regresan a la plaza de España de Palma y la Policía les avisa de una sanción

Los acampados por la vivienda en la plaza de España, desalojados la semana pasada, han regresado este miércoles a la céntrica plaza tras la manifestación de la huelga general.

Al final la marcha en el paseo del Born, la organización Acampar per Habitar ha anunciado su regreso y ha animado a los manifestantes a seguirles hasta la plaza.

Una vez allí, varias personas se han sentado en el suelo y han reclamado medidas efectivas para "acabar con el negocio de la vivienda". "No nos moverán", han manifestado.

Según han proclamado, su objetivo es "volver a recuperar la plaza", un espacio púbico "que debería ser para los residentes".

Los acampados han comenzado a colocar lonas en el suelo de la plaza y tiendas de acampar. Minutos después, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local se han acercado a hablar con los organizadores.

Según han explicado estos después, los policías les han informado de que la ocupación de la plaza podría suponer una sanción. "No han hablado de desalojar, Sería una sanción que podemos recurrir porque tenemos la razón", han considerado.

Así, han continuado desplegando las tiendas y objetos que han formado parte de la acampada durante los casi 40 días que ha estado activa. Igualmente, han informado de que continuarán colocando tiendas para pasar esta noche.