Baleares se suma este miércoles a una huelga general a las puertas del 29N y marcada por la disputa política

Baleares se sumará este miércoles a la huelga general por la vivienda convocada por las principales organizaciones sindicales y sociales del país, que tendrá lugar a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre y llega marcada por la disputa política.

La movilización, que ha recibido el respaldo de buena parte de los sindicatos del archipiélago, así como del Sindicato de Inquilinas, vendrá acompañada de las manifestaciones previstas en Palma (18.30 horas), Ciutadella (17.00 horas) y Maó (18.00 horas) y Eivissa (18.00 horas).

Los piquetes informativos previstos por CCOO en Palma comenzarán la noche del martes, a las 22.00 horas en Emaya. A lo largo de la madrugada y la mañana del miércoles seguirán en la EMT y Mercapalma (04.30 horas), la estación Intermodal (07.00 horas) y la plaza de España (09.00 horas).

Durante la jornada, el sindicato llevará a cabo más piquetes y acciones de información y sensibilización en comercios, polígonos industriales, centros educativos y otros espacios laborales.

Además, el Sindicato de la Vivienda de Palma ha convocado una manifestación educativa (12.00 horas) en la plaza del Tubo y, después, una comida popular.

A las 12.00 horas, los secretarios generales autonómicos de UGT, Pedro Homar, y CCOO, José Luis García, ofrecerán una rueda de prensa para analizar el transcurso de la huelga general y facilitarán los principales datos de seguimiento.

LOS MOTIVOS DE LA HUELGA

Ambos sindicatos, los impulsores de la huelga, han justificado la movilización por la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para acceder a una vivienda y la reclamación de mejoras salariales.

Entre sus principales demandas figuran la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), medidas para facilitar el acceso a la vivienda, frenar la especulación inmobiliaria y ampliar el parque público de vivienda. También que los beneficios empresariales se traduzcan en mejoras para los trabajadores, la defensa de los servicios públicos y la protección de la salud en el trabajo.

Desde CCOO Baleares, que prevé una protesta "histórica" y una elevada participación, han puesto el foco en un reparto más equitativo de los beneficios empresariales y un mayor control de los precios de la vivienda y de la inflación.

El conjunto de los impulsores de la huelga en Baleares, entre ellos CCOO, CGT, CNT, PAH Mallorca, SATI, Sindicat de Llogateres de Mallorca, STEI y UGT, han considerado que existen "motivos sobrados" para su convocatoria.

LA DISPUTA POLÍTICA

La huelga general, además de producirse a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre, llega en un ambiente de disputa política entre la izquierda y la derecha.

En Baleares, mientras los primeros han llamado a la movilización y han pedido, como MÉS per Mallorca, suspender la actividad parlamentaria para permitir que los trabajadores de la Cámara autonómica puedan ejercer su derecho, los segundos les han acusado de instrumentalizar la protesta con fines políticos.

Así quedó de manifiesto, por ejemplo, durante el intercambio dialéctico que la presidenta autonómica, Marga Prohens, y el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, mantuvieron durante el pleno del Parlament del martes.

Prohens acusó a los socialistas de "calentar" y "utilizar políticamente" la huelga y les afeó "la poca vergüenza" de secundarla y salir a la calle por el acceso a la vivienda tras ochos años de gobierno en España y en Baleares". Los ciudadanos, sostuvo, "son adultos para valorar qué intereses hay detrás de la huelga".

Negueruela, por su parte, ironizó con que el Govern "tanto respeta el derecho a la huelga que han impuesto los servicios mínimos" y consideró que el PP no quiere hablar de la huelga porque es por la vivienda "y por culpa de su fracaso".

Una línea similar han mantenido el resto de partidos de la izquierda. Vox, por su parte, ha rechazado "la instrumentalización política y electoral" de UGT y CCOO por convocar una huelga dos días antes del inicio de la campaña electoral.

LOS SERVICIOS MÍNIMOS

Las administraciones públicas han impuesto servicios mínimos en ámbitos como la educación, la sanidad, el transporte público o los servicios sociales. En el caso del Govern, sus responsables se reunieron con los sindicatos pero no fueron capaces de llegar a un acuerdo.

En los centros educativos que únicamente imparten el primer ciclo de educación infantil (0-3 años), los servicios mínimos estarán integrados por el director del centro, o por la persona que lo sustituya, y por un maestro por cada tres grupos.

Para el resto de centros, ha detallado Educación en un comunicado, los servicios mínimos incluirán obligatoriamente al director y al secretario. En cuanto al personal docente en los centros que imparten el segundo ciclo de educación infantil y/o educación primaria, los servicios mínimos comprenderán un docente por cada tres aulas de educación infantil, y un docente por cada cuatro grupos de educación primaria.

En los centros de educación especial se ha fijado la presencia de un docente por cada tres grupos, mientras que en los centros que imparten educación secundaria obligatoria (ESO) deberá garantizarse un docente por cada cuatro aulas.

En la atención hospitalaria serán los mismos que se establecen los domingos y los festivos. En los servicios hospitalarios considerados actividad urgente o crítica se prestará el 100% de la asistencia para garantizar la actividad programada y la continuidad de los tratamientos en curso.

En atención primaria y emergencias, los centros de salud deberán disponer de una plantilla mínima de dos médicos, un pediatra, dos enfermeros, un auxiliar administrativo y un técnico en cuidados auxiliares de enfermería entre las 08.00 y las 15.00 horas.

En los servicios de urgencia y emergencia (SUAP, 061, dispositivo de intervención rápida, PAC móvil, unidad de personal y unidad de atención al profesional), dada su naturaleza y la de los servicios que prestan, la cobertura será del 100% en todos los servicios sanitarios.

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, para el metro de Palma, ha fijado servicios mínimos del 50% de las frecuencias ordinarias de un día laborable entre las 10.00 y las 12.00 horas y entre las 17.00 y las 19.00 horas.

En cuanto al tren, al corredor Palma-Inca-Manacor-Sa Pobla, durante las mismas franjas horarias, se ofrecerán los servicios equivalentes a los de fines de semana y festivos, pero con los horarios y las frecuencias correspondientes a un día laborable. Durante el resto de la jornada, se mantendrá el 80% de los servicios ordinarios de un día laborable.

En cuanto al TIB de Mallorca, serán equivalentes a los horarios y frecuencias de los domingos y días festivos. Las líneas 343d, 431d, 518, 519d y 331 no no prestarán servicio.

Por otro lado, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha fijado servicios mínimos equivalentes a los domingos y festivos para el personal de la Fundación Institut Socioeducatiu s'Estel y de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal.

Los servicios mínimos del servicio de centro de día para personas en situación de dependencia, por su parte, serán del 30% para el personal de recepción y administrativos y el personal cuidador y del 100% para el resto de la plantilla.

En el Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia se ha acordado que el personal de dirección, administración, coordinación y acompañamiento trabaje el 40% de la plantilla.

El personal que atienda a personas con grado dependencia severa trabajarán el 100 % de la plantilla; los que trabajen con personas con gran dependencia trabajarán entre el 75% y el 100% de la plantilla; y los que trabajen con personas con dependencia moderada trabajarán entre el 30% y el 40% de la plantilla.