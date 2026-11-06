Una veintena de personas vuelven a pasar la noche en la plaza de España de Palma

Varios integrantes de la Acampada por la Vivienda han celebrado a primera hora de este viernes una asamblea y, entre otras cuestiones, han mantenido la decisión de permanecer en la plaza argumentando que cuentan con el permiso para ello y que están amparados por el derecho de reunión.

Los activistas por la vivienda regresaron sobre las 19.00 horas de este jueves, aunque trasladaron su asamblea a los soportales del mercado del Olivar por la intensa lluvia caída al inicio de la reunión.

Tras debatir diferentes aspectos relativos a la huelga general del próximo 11 de noviembre, regresaron a la plaza para terminar la asamblea, leer un comunicado, celebrar una cena popular y tratar de dormir pese a que había desplegadas varias patrullas policiales.

De acuerdo con el relato de los activistas, los agentes les indicaron que para estar amparados por el derecho de reunión tendrían que mantenerse de pie y no tumbarse o sentarse en el suelo.

Desde la acampada entendieron que esto era una "nueva coacción" por parte del Ayuntamiento, ya que su protesta se recogería en el derecho de reunión y recalcaron que también estaría "amparada" por la Delegación de Gobierno.

Los activistas alertaron de que esta nueva acampada se ha instalado "sin perímetro" y "sin barreras" porque se las llevó Cort, el día anterior, cuando les retiró los palés que delimitaban el área que ocupaba la protesta.