DO Oli de Mallorca pide al Aeropuerto de Palma que pasar hasta dos litros de líquido en el equipaje de mano

La DO Oli de Mallorca ha pedido formalmente al aeropuerto de Palma que abra la mano con el aceite de oliva virgen extra mallorquín, transportado en el equipaje de mano, para que los visitantes puedan pasar por el control de seguridad con más de 100 mililitros de líquido.

El presidente de la Denominación de Origen, Joan Mayol, ha contado a Onda Cero que el consejo regulador le ha enviado una carta al director de Son Sant Joan, para que Aena relaje los controles con el aceite local, tal y como ocurre en otros aeropuertos.

Por cierto, ya existen precedentes, pero por parte de varias compañías aéreas low cost, que permitieron a los pasajeros subir a bordo con ensaimada como equipaje de mano extra, sin cobrar un suplemento. Por ello, la DO Oli de Mallorca insiste en que es fundamental relajar la normativa para el aceite de oliva, ya que mucha gente viaja sin equipaje facturado, y así podrá llevarse varias botellas de aceite virgen extra de las islas.

El presidente de la DO, Joan Mayol, aún espera una respuesta del aeropuerto de Palma y advierte de que elevará la petición a Aena, si no se contemplan las demandas del Consejo Regulador de este 'oro líquido'.