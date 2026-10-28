Las familias del colegio 4x4 de Palma reclaman pasos de cebra, señalización y medidas de seguridad

Las familias del colegio 4x4, situado en el polígono de Son Morro, en Palma, reclaman medidas urgentes para mejorar la seguridad en el entorno del centro educativo, al que acuden menores con trastorno del espectro autista (TEA), trastornos graves de conducta y discapacidad intelectual. Las representantes de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA), Lara Núñez, Estefanía Lumbreras y Layla García, han denunciado en los micrófonos de Onda Cero Mallorca la falta de señalización y de infraestructuras que protejan a los escolares del tráfico de vehículos pesados. AFA denuncia que llevan años solicitando mejoras en los accesos al colegio de educación especial de Son Morro, por donde circulan continuamente camiones y tráileres

«No nos entra en la cabeza que un centro escolar donde hay menores no esté señalizado», han reivindicado durante la entrevista, en la que han explicado que llevan años solicitando mejoras sin obtener, según aseguran, una solución a sus principales demandas. Entre las medidas que reclaman al Ayuntamiento de Palma y a las administraciones competentes figuran la instalación de señales que adviertan de la presencia del colegio, pasos de cebra, badenes para reducir la velocidad de los vehículos y barreras que impidan que los menores puedan acceder directamente a la carretera. También plantean la presencia de un agente de la Policía Local durante las horas de entrada y salida del alumnado.

Las familias aseguran que se han presentado al menos seis instancias para solicitar actuaciones en la zona. Según han explicado las madres de tres alumnos con necesidades especiales de este colegio, en los últimos años se han habilitado algunas plazas de movilidad reducida y se ha acercado la parada del autobús, pero siguen pendientes otras intervenciones que consideran fundamentales para garantizar la seguridad.

El riesgo de los menores con necesidades especiales

Las representantes de la AFA advierten de que el entorno resulta especialmente preocupante por las necesidades del alumnado. Algunos menores pueden desorientarse, salir corriendo o no reaccionar ante la presencia de un vehículo, una situación que, en una zona con circulación constante de tráileres, puede entrañar un riesgo grave.

Lara Núñez ha relatado que su hijo llegó a estar desaparecido durante dos horas, lo que obligó a movilizar a la Guardia Civil, la Policía Local y vecinos para localizarlo. La madre ha insistido en que la reclamación no responde únicamente a una experiencia familiar, sino que busca proteger a todos los escolares del centro.

Disfrutea Baleares reivindica espacios inclusivos para el ocio

Lara Núñez, presidenta de Disfrutea Baleares, y las otras dos representantes participan también en esta asociación, creada para mejorar la calidad de vida de las familias con menores con autismo y favorecer su acceso al ocio y la cultura. Durante la entrevista, han destacado iniciativas como las sesiones adaptadas para personas con sensibilidad sensorial que organizan los cines de Fan Mallorca Shopping.

Además de reclamar mejoras en el colegio, las madres han pedido espacios más accesibles y comprensivos en actividades multitudinarias, como la cabalgata de Reyes de Palma, para que los niños con discapacidad puedan disfrutar de estas celebraciones junto a sus familias.