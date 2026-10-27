ASINEM prevé la contratación de 750 profesionales en Baleares en 2026 y busca perfiles de electricidad y climatización

LEER MÁS ASINEM celebra su gala anual para reivindicar el papel del sector instalador y la importancia de la formación

Las empresas instaladoras de Baleares necesitarán incorporar alrededor de 750 profesionales a lo largo de 2026. Así lo recoge el estudio de empleabilidad de la Asociación de Empresas Instaladoras de Baleares (ASINEM), que agrupa a más de 570 empresas del sector. La gerente de la asociación, Mayra Argüelles, ha explicado en los micrófonos de Onda Cero que el 48,8% de las empresas consultadas prevé contratar personal durante este año. Además, un 28% todavía no tiene claro si lo hará, aunque existe la posibilidad de que también incorpore nuevos trabajadores.

Entre los perfiles más demandados destacan los profesionales con conocimientos de electricidad, solicitados por el 91% de las empresas encuestadas. Por su parte, el 57% necesita trabajadores especializados en climatización y fontanería, mientras que el 34% busca perfiles mixtos, capaces de desenvolverse en distintas especialidades.

Sin embargo, la preparación técnica no es el único factor determinante. Según los datos de ASINEM, "el 58% de los empresarios elegiría la actitud de un candidato por delante de sus conocimientos técnicos" si tuviera que decantarse por una de las dos opciones. Argüelles ha subrayado que la captación de talento y la formación continua son dos de los principales retos del sector. En este sentido, el porcentaje de empresas que considera muy importante la formación permanente ha pasado del 86% al 93,5% en los últimos dos años, según los datos expuestos durante la entrevista.

ASINEM trabaja en itinerarios formativos para facilitar el acceso a la profesión, especialmente entre personas que necesitan mejorar sus oportunidades laborales. La asociación colabora con entidades como Cruz Roja y calcula que, desde 2021, ha formado y ayudado a insertar en el mercado laboral a unas 200 personas.

La empleabilidad de quienes completan estos programas alcanza, según Argüelles, el 100%. La gerente considera que el sector puede abrir nuevas oportunidades profesionales y contribuir a que más personas encuentren su espacio en el mercado laboral.

Otro de los asuntos centrales para ASINEM es la lucha contra el intrusismo profesional. Durante su gala anual, la asociación reivindicó la importancia de cumplir los reglamentos que regulan las instalaciones eléctricas, térmicas y de protección contra incendios.

Argüelles ha advertido de que el incumplimiento de estas normas no solo genera una competencia desigual para las empresas que sí las respetan, sino que "también puede comprometer la seguridad de las personas". Por ello, la asociación reclama colaboración con la Administración para reforzar la inspección y garantizar que los trabajos se realicen con las debidas garantías.

ASINEM también considera necesario mejorar la red eléctrica de Baleares para facilitar la implantación del autoconsumo y las energías renovables, así como avanzar en la diversificación industrial del archipiélago.