ASINEM celebra su gala anual para reivindicar el papel del sector instalador y la importancia de la formación.

La Asociación de Empresas Instaladoras de Baleares celebra este viernes una nueva edición de su encuentro anual, que contará con la presencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y en el que se entregará la decimocuarta edición del premio Lluminosa 2026. Un encuentro que pone de manifiesto la cohesión de un sector integrado por más de 570 empresas y 30 colaboradores, entre fabricantes y distribuidores.

El colectivo agrupa a empresas habilitadas que desarrollan su actividad en ámbitos como la electricidad, la climatización, las telecomunicaciones y las instalaciones contra incendios. Uno de los momentos centrales de la gala será la entrega de Lluminosa 2026, el reconocimiento anual de ASINEM, que alcanza su decimocuarta edición. El galardón distingue la labor de entidades vinculadas al desarrollo social y profesional.

La edición de este año se articula en torno al lema 'La exigencia nos define', con el que ASINEM quiere destacar la importancia de los reglamentos y las normas en una actividad sometida a una elevada regulación, según ha explicado este viernes en los micrófonos de Onda Cero la gerente de ASINEM, Mayra Argüelles.

Más allá de la celebración anual, ASINEM pone el foco en algunos de los principales desafíos a los que se enfrenta el sector instalador en Baleares. Entre ellos destaca la necesidad de disponer de profesionales cualificados para atender el incremento de la actividad derivado de la electrificación del territorio y del desarrollo de las energías renovables.

La asociación advierte de que estos procesos generan una importante presión productiva sobre las empresas, que necesitan incorporar talento y reforzar la formación para dar respuesta a la demanda. Por ello, considera fundamental estrechar la "colaboración con la universidad y la Formación Profesional", así como impulsar la innovación empresarial y adaptar la preparación de los futuros profesionales a las necesidades reales del mercado laboral.

La captación y formación de talento se sitúa así como uno de los principales retos de ASINEM, en un contexto en el que la transición energética y el despliegue de las renovables exigirán cada vez más capacidad técnica y profesionales especializados.