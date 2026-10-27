La Policía investiga la convocatoria de una manifestación en Palma que podría acabar saqueos y disturbios

La Policía Nacional está investigando la convocatoria de una manifestación este viernes en Palma, que corre el peligro de acabar con disturbios y saqueo de comercios, tal y como ha ocurrido en otras ciudades españolas como Barcelona o Bilbao, y en sintonía con las protestas violentas vividas en París o Milán.

Según ha podido saber Onda Cero, la Policía está intentando comprobar "la veracidad" de la convocatoria en redes sociales, tal y como ha avanzado Diario Mallorca este martes, sobre un panfleto que pretende movilizar a los jóvenes este viernes, y que habla de concentración "pacífica" que podría acabar en actos vandálicos si es impedida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Según fuentes policiales, parece que la convocatoria es cierta, por lo que habrá refuerzo policial este viernes en Palma, pero éste se definirá en función del grado de peligrosidad de la convocatoria y su autoría. La Policía Nacional de momento confirma a Onda Cero que se activarán las patrullas ciudadanas para vigilar el centro de Palma, aunque fuentes de Delegación del Gobierno en Baleares aseguran a esta radio que no tienen "constancia oficial" de dicha convocatoria, "lo cual no quiere decir que no circule en redes sociales".

Sin embargo, el sector del comercio ya está en alerta y pide medidas ante la convocatoria en redes este viernes en Palma. En concreto, AFEDECO ha enviado un comunicado en la mañana de este martes, exigiendo refuerzo policial en la capital balear para prevenir disturbios y saqueo de locales, tal y como ha ocurrido en otras ciudades europeas.

COMUNICADO DE AFEDECO

AFEDECO, la federación mayoritaria de Comercio de las Islas Baleares, reclama a la Delegación del Gobierno de las Islas Baleares y al Ayuntamiento de Palma que adopten medidas de seguridad suficientes y preventivas ante la concentración anunciada para el viernes 30 de octubre, a las 19:30 horas, en la plaza de España de Palma.

La petición responde a las informaciones sobre mensajes difundidos en un grupo de Telegram en los que se hacen referencias a posibles saqueos y daños en establecimientos. La información de la que se dispone, también recoge que el administrador del grupo defiende una protesta pacífica y rechaza expresamente el vandalismo. AFEDECO considera necesario que las autoridades contrasten estas informaciones y adopten las medidas preventivas que correspondan, sin atribuir comportamientos violentos al conjunto de los participantes.

“Estamos hablando de establecimientos que estarán abiertos, con trabajadores y clientes dentro, en una zona comercial especialmente concurrida. Ante cualquier indicio de que pueda producirse un problema de seguridad, la respuesta de las administraciones tiene que ser preventiva, no esperar a que ocurra algo para actuar”, afirma el vicepresidente de AFEDECO, Pedro Miró.

La Federación señala que la coincidencia de la concentración con el horario comercial genera especial preocupación entre los establecimientos situados en el entorno de la plaza de España, la calle dels Oms y otros ejes comerciales próximos.

AFEDECO solicita un dispositivo policial suficiente, visible y coordinado entre Policía Nacional y Policía Local, con especial atención a los establecimientos comerciales y capacidad de respuesta inmediata ante cualquier incidente. “No queremos alarmar ni criminalizar una protesta. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse pacíficamente. Pero también existe el derecho de los comerciantes a trabajar, de los trabajadores a estar seguros y de los clientes a comprar sin miedo. Y esos derechos tienen que estar igualmente protegidos”, señala Miró.

AFEDECO aconseja cerrar antes si no existen garantías suficientes

Ante la incertidumbre generada y a la espera de conocer el dispositivo que finalmente se desplegará, AFEDECO considera que si las administraciones no garantizan unas condiciones suficientes de seguridad para los establecimientos y sus trabajadores, los comercios deben valorar adelantar el cierre respecto a su horario habitual.

“Si no se nos garantizan unas condiciones mínimas de seguridad, nosotros recomendamos a los comerciantes próximos a la Plaza España que no se expongan innecesariamente y que, como medida de precaución, adelanten el cierre. Ningún empresario tiene por qué asumir un riesgo innecesario con sus trabajadores, sus clientes o su establecimiento”, afirma el vicepresidente.

AFEDECO insiste en que esta recomendación tiene carácter preventivo y responde exclusivamente a la necesidad de proteger a los establecimientos ante un posible escenario de riesgo. “Lo que no podemos aceptar es que los comerciantes tengan que esperar a que haya daños, amenazas o saqueos para reaccionar. La seguridad se tiene que garantizar antes. Después ya es demasiado tarde”, subraya Miró.

La Federación reclama además que las autoridades faciliten información clara y directa al comercio sobre el dispositivo previsto, las zonas afectadas, posibles restricciones de acceso y los canales habilitados para comunicar incidencias. Además, AFEDECO ofrece su colaboración para trasladar esta información a los establecimientos y contribuir a que la jornada se desarrolle con normalidad. “Respetamos plenamente el derecho de manifestación y queremos que cualquier protesta se pueda desarrollar de manera pacífica. Pero la libertad de manifestación no puede convertirse en inseguridad para quienes trabajan”, ha concluido Miró.