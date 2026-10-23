Summum Hotel Group apuesta por crecer fuera de la temporada alta y captar nuevas inversiones hoteleras en Baleares

Javier Vich, CEO de Summum Hotel Group y presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, ha analizado en Onda Cero la evolución del turismo y los principales retos del sector. En una entrevista concedida al programa 'Illes Balears en la Onda', Vich, reconocido con el premio Best CEO of the Year 2026 en la categoría de Hospitality and Travel, ha compartido el galardón con el conjunto de su equipo y la compañía.

El empresario ha calificado la temporada turística de “muy estable”, con resultados similares a los del año pasado. Además, ha defendido que el principal margen de crecimiento de Baleares está en los meses de menor actividad, con el objetivo de avanzar en la desestacionalización. También ha destacado el valor de los mercados estadounidense y canadiense, cuyos visitantes suelen realizar estancias más largas.

Uno de los principales motivos de preocupación es el absentismo laboral. Según las cifras citadas por Vich, este indicador se sitúa entre el 16% y el 18% en el sector turístico y hostelero de Baleares, frente al 8% del conjunto del tejido empresarial. El presidente de la patronal ha advertido de que las ausencias agravan la carga de trabajo de las plantillas y ha destacado la creación de un observatorio sectorial junto a UGT para hacer seguimiento del problema.

Vich también ha defendido la inversión en calidad hotelera como una herramienta para afrontar el aumento de costes y mantener la competitividad. Summum Hotel Group prevé elevar de tres a cuatro estrellas la categoría de uno de sus hoteles de la marca BQ el próximo año. Sobre las protestas registradas este verano, ha señalado que, a su juicio, responden principalmente a los problemas de acceso a la vivienda y de movilidad, y no exclusivamente al turismo.

Por último, el directivo ha destacado el crecimiento del grupo mediante alianzas empresariales y la creación, junto a Atalaya Asset Management, de Atalum Hospitality. La nueva plataforma busca integrar inversión y gestión hotelera, con el objetivo inicial de captar 2.000 millones de euros. Vich se ha mostrado confiado en el proyecto y en el interés que ya ha despertado entre potenciales inversores.