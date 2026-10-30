Identifican entre las víctimas mortales a la mallorquina Mari Carmen García

La mallorquina Mari Carmen García que viajaba en el AVE accidentado este miércoles en Urda (Toledo) ha sido identificada entre las víctimas mortales, según ha podido confirmar Europa Press.

La joven, de 26 años y natural de Inca, residía en Madrid por trabajo y viajaba en el tren AVE de la línea Madrid-Sevilla cuando se produjo el trágico accidente.

Su familia se había desplazado hasta la Península para intentar localizarla, y tanto la Guardia Civil como el resto de las autoridades investigaban su paradero desde hacía dos días.

El padre de una compañera de trabajo que viajaba en el AVE con Mari Carmen había pedido ayuda para localizar a la mallorquina, que compartía trayecto además con dos fotógrafos, ya que según ha indicado el padre, se dirigían a Sevilla a grabar un spot publicitario.