Blocus Mallorca llama a manifestarse este viernes en Palma con amenazas a la Acampada por la Vivienda

El colectivo Blocus Mallorca ha convocado una manifestación para este viernes en la plaza de España de Palma bajo la proclama "por un futuro más justo, por una Mallorca mejor para todos", aunque ha advertido que, si alguien ataca a alguno de sus manifestantes, "procederán a la destrucción masiva de las tiendas de la acampada".

Así lo han indicado en un comunicado emitido este jueves, a través de su cuenta de Instagram, en el que aún así han afirmado que "no tienen ningún tipo de intención de hacer daño" a las personas que participan en la Acampada por la Vivienda, que se desarrolla en este mismo punto de la ciudad.

En ese sentido, han alegado que "respetan" que cada uno exprese sus ideas y que luche "por lo que cree", incluso desde Blocus entienden que su presencia "también es una forma de reivindicación", ya que han señalado que se manifiestan "por los mismos derechos". "Blocus no es enemigo de nadie, solo quiere ser escuchado", han mantenido.

La protesta está convocada para este viernes a las 19.30 horas y, en anteriores publicaciones, el movimiento ya expresó su rechazo "categórico" a cualquier acto de vandalismo, violencia o afectación al patrimonio público y privado.

"Queremos dejar absolutamente claro que la movilización se defenderá bajo los principios del pacifismo, la dignidad y el respeto. Quienes intenten desvirtuar nuestra lucha con actos vandálicos, no nos representan", indicaron en el grupo de Telegram que difundía la convocatoria, que posteriormente fue cerrado. De este modo, llamaban a comportarse de manera "ejemplar" y a respetar la comunidad en ambiente de apoyo mutuo. "Lleven sus pancartas, sus consignas y sus exigencias con la cabeza en alto", indican.

En el pleno del Parlament, la presidenta del Govern, Marga Prohens, también ha exigido a la Delegación del Gobierno que organice un amplio despliegue policial ante una posible concentración. Fuentes de Delegación, por su parte, han confirmado que de momento no se ha comunicado ninguna concentración o protesta, aunque trabajan en coordinación con la Policía Nacional, "de manera muy estrecha y permanente", para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir cualquier tipo de incidencia, relacionada con esta u otras convocatorias, que pudiera alterar el orden público, lo que incluye el refuerzo de dispositivos que la Jefatura de Policía considera conveniente para el mantenimiento de la seguridad pública.

Por su parte, la Policía Nacional ha garantizado la seguridad en cualquier punto en el que finalmente pueda tener lugar la protesta. Fuentes del cuerpo han indicado que ya había previsto un dispositivo tras tener constancia del posible acto de protesta no comunicado pero que se ha reforzado tras los llamamientos hechos por, entre otros, de la asociación de comerciantes Afedeco, que incluso ha recomendado adelantar el horario de cierre a las 18.00 horas. De hecho, en algunos comercios del centro de la ciudad ya se ha observado que se han colocado paneles de madera para proteger la vidrieras de los establecimientos.

En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente de Afedeco, Pedro Miró, ha aclarado que esta no es una medida que haya partido desde su agrupación empresarial y sería una iniciativa que se ha podido adoptar a nivel individual, por lo que se ha visto en las protestas de Barcelona o París. El representante de los comerciantes ha resaltado que "todo el mundo tiene derecho a manifestarse" pero ha pedido que se haga con "tranquilidad" y "sin violencia". "Los locales son de gente que se gana la vida y no nos gustaría que vengan a romper algo que nos cuesta tanto ganar algo", ha destacado.

Miró ha mostrado su "confianza" en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, aunque ha advertido que se puede dar alguna situación "complicada" porque no se sabe por dónde se puede manifestar el colectivo y esto puede comportar situaciones de "riesgo". Aún así, ha insistido en que espera que "impere la cordura".

Cabe señalar que la empresa tecnológica Goldn Owl hizo un análisis de 10.000 elementos publicados en siete plataformas digitales por la red 'Blocus', aparentemente después de los disturbios del pasado sábado en Barcelona, y no ha encontrado indicios de que esta tenga actividad propia en Palma ni en Eivissa.