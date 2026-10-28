Álvarez (UGT) reclama a Feijóo que no vuelva a llamar "jetas" a los trabajadores de baja

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "llamar jetas a los trabajadores que están de baja médica" y le ha reclamado que no lo vuelva a hacer.

"Lo que le oigo al señor Feijóo es que hay que trabajar más, que vamos a tener grandes padecimientos y grandes sufrimientos y que una buena parte de estas personas que está de baja médica porque no pueden trabajar son unos jetas" , ha lamentado.

A su entender, si el 'popular' "se piensa dos veces" esta expresión, "seguro que no la volver a hacer". "Y yo le pido que no la vuelva a hacer", ha reclamado en declaraciones a los medios este miércoles en unas jornadas para reivindicar la jubilación anticipada de las camareras de pisos, en Magaluf.

Álvarez, respondiendo a Feijóo, ha defendido que los trabajadores que están de baja "no son unos jetas", sino que "son personas que están enfermas y que hay un médico que les da la baja".