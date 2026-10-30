Los comercios de Palma cerrarán antes este viernes por temor a posibles altercados relacionados con Blocus

LEER MÁS La Policía Nacional de Baleares insiste en que no hay nada convocado ni Blocus existe en Baleares

Los comerciantes del centro de Palma afrontan con preocupación la posible concentración convocada por el movimiento Blocus para este viernes en la capital balear, aunque la Policía Nacional de Baleares insiste en que no hay nada convocado ni Blocus existe en Baleares. A pesar de ello, los establecimientos temen que puedan repetirse escenas de vandalismo como las registradas en otras ciudades españolas y que se produzcan daños en los negocios de la zona.

Ante esta posibilidad, algunos comercios han optado por tapiar sus escaparates para proteger sus establecimientos frente a posibles actos vandálicos o saqueos. Además, varias tiendas han decidido adelantar su hora de cierre para evitar situaciones de riesgo y prevenir posibles incidentes durante la movilización.

Así lo han trasladado algunos comerciantes de los alrededores de la Plaza de España, donde está convocada la concentración, los micrófonos de Onda Cero. Los responsables de los negocios reconocen su inquietud ante lo que pueda suceder y han explicado las medidas preventivas que han adoptado para proteger sus locales.

"Tenemos un poco de miedo y hemos decidido cerrar antes de lo habitual", ha explicado una de las comerciantes de las Galerías Los Geranios, en Palma. Otra de las trabajadoras ha expresado también su preocupación por la situación: "Hay bastante incertidumbre y nos parece inconcebible, porque una manifestación no debería generar ningún tipo de miedo", ha señalado en declaraciones a Onda Cero Mallorca.

La preocupación por lo que pueda pasar esta tarde en la capital balear también ha llegado a los floristas de La Rambla de Palma, aunque desde la Asociación de Floristas de Mallorca prevén una buena campaña de Todos los Santos con el triple de encargos que registran en una semana de trabajo habitual. "Hemos alquilado dos furgonetas por si hay que salir corriendo con el género", ha contado una de las floristas en los micrófonos de Onda Cero Mallorca.