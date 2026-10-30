La Policía Nacional de Baleares insiste en que no hay nada convocado ni Blocus existe en Baleares

LEER MÁS Blocus Mallorca llama a manifestarse este viernes en Palma con amenazas a la Acampada por la Vivienda

La Policía Nacional de Baleares insiste en que no hay ninguna convocatoria oficial en Palma ni la plataforma Blocus existe en Baleares. Fuentes policiales confirman a Onda Cero que no han detectado grupos organizados de Blocus en Palma ante la supuesta concentración convocada a través de redes sociales.

La Delegación del Gobierno en las islas, por su parte, sigue sin tener comunicación oficial de la convocatoria de una manifestación en la tarde de este viernes en Palma, aunque también envía un mensaje de "confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", en palabras del delegado del Gobierno, Pere Joan Pons.

Fuentes policiales aseguran a Onda Cero que el eco mediático que ha tenido la convocatoria nacional de Blocus, con los disturbios y saqueos ocurridos en Barcelona y Bilbao, ha creado alarma y temor que no se corresponden con la realidad en nuestras islas, aunque la Policía sigue en alerta.

El cuerpo policial ha puesto en marcha un dispositivo preventivo en algunas zonas de Palma en la tarde de este viernes para precisamente evitar posibles incidentes, pero insiste en mandar a los ciudadanos un mensaje de tranquilidad, porque “no hay nada alarmante convocado”, según afirman. La vigilancia policial también se corresponde a que este sábado se celebra 'Halloween', aunque no será "especial" ni contará con refuerzos extraordinarios.