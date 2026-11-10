Fallece una de las turistas atropellada este lunes en Palma

Una de las turistas procedente de Alicante que este lunes sufrió un atropello por parte de una furgoneta en el Arenal de Palma ha fallecido en el Hospital Son Espases, según han confirmado fuentes hospitalarias.

En concreto, la fallecida es una mujer de 70 años, mientras que la segunda, de 75 años, sigue en urgencias en estado grave.

Cabe recordar que el suceso ocurrió ayer sobre las 14.25 horas, en la calle Amílcar del Arenal de Palma.

A la llegada de los sanitarios, la mujer de 70 años estaba en parada cardiorrespiratoria por el traumatismo y fue reanimada gracias a las maniobras. La otra muer presentaba lesiones múltiples. Ambas fueron asistidas, estabilizadas y trasladadas al Hospital Son Espases