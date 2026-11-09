Dos turistas de Alicante heridas, una de ellas en estado crítico, en un atropello en Palma

Dos turistas procedentes de Alicante han resultado heridas este lunes, una de ellas crítica, en un atropello ocurrido en la calle Amílcar de Palma.

Según la información facilitada por el SAMU, el suceso ha ocurrido sobre las 14.25 horas de este lunes, momento en que se ha recibido el aviso de que una furgoneta ha atropellado a dos mujeres de 70 y 75 años en el Arenal de Palma.

A la llegada de los sanitarios, la mujer de 70 años estaba en parada cardiorrespiratoria por el traumatismo y ha sido reanimada gracias a las maniobras.

La otra mujer presentaba lesiones múltiples. Ambas han sido asistidas, estabilizadas y trasladadas al Hospital Son Espases.