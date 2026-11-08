Ada Colau alerta de que al PSOE "le tiemblan las piernas" cuando hay que enfrentarse a las élite

La cabeza de lista del Frente Amplio al Congreso, Ada Colau, ha afirmado este domingo que "la avaricia de algunos en Baleares no tiene límites" y ha animado a la ciudadanía a movilizarse para, como en Brasil, dar la vuelta a las encuestas y ser "la gran sorpresa" el 29 de noviembre.

La exalcadesa de Barcelona ha participado este domingo en un mitin de Ara Més-Front Ampli que ha reunido a unas 300 personas en la plaza de Sant Jeroni de Palma y ha alertado de que, también en Mallorca, "hay una mayoría que trabaja y una minoría que ha decidido que la isla no es un lugar para vivir sino para hacer negocio".

Colau, al inicio de su intervención, ha asegurado que no se presenta para ser la presidenta del Gobierno sino "para hacer efectivo el derecho a la vivienda" y ha prometido una batería de leyes en sentido y medidas como un impuesto del 10 por ciento anual para los propietarios de más de cuatro viviendas.

La candidata del Frente Amplio ha calificado a PP y Vox de "pareja de siameses con una agenda única" y ha rechazado su obsesión con los okupas. "Ven okupas en cada esquina, pero los miles de pisos turísticos y los fondos buitre no los ven", ha lamentado.

La que fuera impulsora de la Plataforma por la Hipoteca ha defendido que el auténtico voto útil es el de Frente Amplio y ha animado a militantes y simpatizantes a movilizarse y "hacer pedagogía" en redes sociales, grupos de Whatsapp, familias y vecinos para, como ha sucedido en Brasil con Lula, dar la vuelta a las encuestas y que el Frente Amplio sea "la gran sorpresa".

Según ha explicado, las encuestas dicen que la propuesta de Frente Amplio está subiendo en intención de voto y que se sitúa ahora en el 8 por ciento. Subiendo al 10 por ciento, ha subrayado, se podría pasar de 8 a 22 escaños. "Es un objetivo alcanzable", ha afirmado.

Ada Colau ha recordado en este sentido que la vivienda y la fiscalidad, lo que ha considerado los dos grandes factores de desigualdad, han dependido hasta ahora de ministerios socialistas. La exalcadesa de Barcelona ha lamentado que al PSOE siempre le acaben "temblando las piernas" cuando se trata de enfrentarse a las élites del país y los grandes especuladores.

Por su parte, la 'número uno' de Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila, ha advertido que la coalición no acude a Madrid "a dar un cheque en blanco a las políticas de siempre".

En línea con las palabras de Colau, Gomila ha advertido al PSOE que tendrá que demostrar con hechos "si están dispuestos a cambiar las cosas".

"Vamos a ser la piedra en el zapato. Si quieren nuestro apoyo, tendrán que demostrar con hechos que están dispuestos a cambiar las cosas", ha añadido.

La cabeza de lista al Congreso ha criticado también al PSOE en relación a la cogestión aeroportuaria "por no estar a la altura" cuando se ha dado la oportunidad para impulsarla.

La vivienda ha ocupado gran parte del discurso de Gomila, que ha denunciado que cada vez más residentes son expulsados de sus pueblos y barrios por el encarecimiento de la vida y la especulación inmobiliaria.

"Entre el derecho de una familia a tener una casa y el derecho de un especulador a tener 50, nosotros tenemos muy claro cuál defenderemos", ha asegurado. Gomila ha cuestionado un modelo económico que genera récords de riqueza y de visitantes mientras una parte creciente de la población tiene dificultades para llegar a final de mes. "No puede ser que todo el mundo disfrute de nuestras islas menos nosotros", ha proclamado.

Carme Gomila ha lanzado igualmente un mensaje a PP y Vox. "Feijóo, Abascal, Prohens, haceros a la idea de que subiremos el salario mínimo, de que acabaremos con la especulación, mejoraremos las condiciones de los trabajadores, limitaremos la compra a no residentes y limitaremos los precios de los alimentos básicos".

"Nuestro voto el 29 de noviembre vale por tres, para combatir el fascismo, cuestionar los privilegios de quienes quieren que todo continúe igual y transformar las Islas", ha concluido Gomila.

FRENAR AL FASCISMO

Al inicio del acto, el 'número tres' de la lista de Frente Amplio por Madrid, Toni Valero, ha afirmado que las elecciones del 29 de noviembre van de "frenar al fascismo y de recuperar lo que los especuladores han robado a la ciudadanía".

"Los trabajadores son los que generan la riqueza que nos están robando los especuladores de la vivienda y la cesta de la compra. Se les va a acabar el rollo", ha añadido.

Valero ha añadido que "importa quién gobierna en Madrid" y ha alertado que sólo hay opción entre un nuevo gobierno de progreso o lo que ha llamado la "coalición de las monstruosidades". "Feijóo y Abascal vienen con la motosierra a por todas. Son el brazo político de la oligarquía rentista", ha afirmado.

La coordinadora de Sumar, Verónica Barbero, ha defendido la necesidad de revisar el Régimen Especial de Baleares (REB) para construir una economía más diversa y con futuro.

Barbero ha instado así a abandonar la dependencia de un solo sector. "Una isla no puede ser un sitio al que todo el mundo quiere venir a veranear y en el que nadie pueda venir a trabajar", ha añadido.

La representante de Sumar ha reivindicado que han "podido arrancar" al PSOE políticas de vivienda. "La vivienda ha tenido un freno, que ha sido el PSOE, y un acelerador, que ha sido la sociedad que no se ha conformado".

El 'número dos' de la lista de Ara Més-Front Ampli, Sergio Cerezo, ha reclamado la necesidad de representantes políticos con valentía para regular la vivienda y que los servicios públicos funciones. "No hems venido a gestionar las desigualdades," hemos venido a combatir las reglas que las producen", ha indicado.

El acto ha comenzado con la denuncia el "desalojo ilegal" de la acampada por la vivienda en Palma, que un representante de la coalición ha calificado como "una vergüenza democrática". El interviniente ha instado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, a "no relajarse". "Este miércoles lo pararemos todo. La dignidad no se desaloja", ha concluido.