El PSIB ganaría las elecciones con 3-4 diputados por 2-3 del PP, 1-2 de Vox y 0-1 de Ara Més-Front Ampli, según CIS

El PSIB-PSOE ganaría las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en Baleares con una horquilla de tres a cuatro diputados en el Congreso, mientras que el PP lograría de dos a tres escaños; Vox, entre uno y dos; y Ara Més-Front Ampli con opciones de un escaño, según la estimación de votos incluida en la macroencuesta preelectoral que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En Baleares, el PSOE ha encabezado la intención directa de voto para las elecciones generales del 29 de noviembre con un 28,3% de los respaldos, seguido por el PP con un 19,4 por ciento y Vox con un 16,8 por ciento, según el estudio preelectoral.

Esta encuesta, realizada entre el 7 y el 30 de octubre sobre, ha situado en cuarta posición a Ara Més-Front Aampli, con un 8,7%, por delante de Se Acabó la Fiesta (0,9%) y Frente Obrero (0,2%), mientras que un 18,1% aún no ha decidido su papeleta.

En la variable de voto más simpatía, los socialistas alcanzarían el 17,9% de apoyo en esta encuesta en el territorio autonómico frente al 10,4% de Vox y el 8,4% del PP.

A pesar de este liderazgo socialista en intención de voto, el 58%de los encuestados en Baleares ha vaticinado que el PP ganará los comicios generales, frente a un 23,9% que ha pronosticado el triunfo del PSOE y un 3,6% que ha apuntado a Vox.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, la ventaja del PSOE sobre el PP ronda los ocho puntos (7,8), por debajo de los 11,8 puntos del barómetro de octubre, si bien para revalidar un gobierno de coalición Pedro Sánchez necesitaría a todos los socios de izquierda, nacionalistas e independentistas.

Y es que, según el CIS, el Frente Amplio cae al 4,7% con entre 7 y 11 diputados, muy por debajo de lo que logró Sumar en 2023, cuando superó el 12%. Eso sí, el grupo plurinacioonal también podría obtener diputados con el Front Valencià (1,6% y de cuatro a seis diputados); la coalición canaria Unidad del Pueblo Canario (UPC) que también incluye a Podemos, a la que se atribuye un 0,2% y hasta dos diputados; y la coalición balear Ara Més-Front Ampli (0,2% y opciones de un escaño).

Podemos, por su parte, llegaría en solitario al 1,1% y tendría opción a lograr un escaño por Madrid, el de Irene Montero, aunque también participa en la coalición con Frente Amplio en Canarias y Comunidad Valenciana, y con Esquerra Republicana en Cataluña.