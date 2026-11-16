Cort prevé una asistencia de hasta 30.000 personas en el encendido de luces de Navidad de este sábado en Palma

l Ayuntamiento de Palma prevé una asistencia de entre 20.000 y 30.000 personas en el encendido de luces de Navidad 2026 que se celebrará este sábado, 21 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, en el Parc de la Mar, un traslado que responde a la necesidad de aumentar el aforo y primar la seguridad ante la creciente afluencia de público.

Así lo ha explicado este lunes en una rueda de prensa la regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, junto a la regidora de Infraestructuras, Belén Soto, en la que ha detallado que este año se habilitará un espacio de 37.000 metros cuadrados situado en las inmediaciones de la Catedral.

Según ha indicado Roca, cada año asiste más gente al acto y la previsión de público es "incalculable", con estimaciones de entre 20.000 y 30.000 asistentes frente a las entre 8.000 y 10.000 personas que cabían en anteriores emplazamientos como la plaza España o la plaza de la Reina.

Para garantizar que todos los ciudadanos puedan seguir el espectáculo en condiciones seguras, se instalarán pantallas en el recinto, que este año también acogerá el mercado de Navidad.

Bajo el título 'Palma, una llum que surt de la mar', el Ayuntamiento ha preparado una producción artística multidisciplinar que "quiere ir mucho más allá del encendido convencional" y transformar el lago, el espacio público y la fachada de la Catedral en "un gran escenario al aire libre".

Roca ha detallado que el espectáculo tendrá la luz como hilo conductor para contar una historia que representará los vínculos de la capital mallorquina con el mar, así como la diversidad de la ciudad, y que tendrá a los niños como principales protagonistas, "porque son ellos quienes viven la Navidad con más ilusión y quienes recuerdan la importancia de conservar esa capacidad de sorprenderse".

En este sentido, ha afirmado que desde el punto de vista artístico se trata de "una de las producciones más ambiciosas que ha visto Palma", a lo que ha añadido que el montaje contará con cerca de 170 artistas --entre bailarines, acróbatas, artistas aéreos, músicos y cantantes-- y alrededor de 50 profesionales técnicos y de creación.

La propuesta combinará música en directo, danza, acrobacias, elementos escenográficos, efectos lumínicos y dos recursos tecnológicos innovadores, un 'videomapping' proyectado sobre la fachada de la Catedral de Palma y un espectáculo de drones integrado en la composición artística y musical.

2,8 MILLONES DE EUROS Y MÁS DE 705 KILÓMETROS DE GUIRNALDAS

Por su parte, la regidora de Infraestructuras, Belén Soto, ha explicado que el presupuesto destinado al alumbrado de Navidad asciende este año a 2,8 millones de euros, lo que supone 900.000 euros más que en 2025.

Según ha detallado Soto, este año se incorporan 93,1 kilómetros de nuevas guirnaldas hasta alcanzar un total de 705,7 kilómetros repartidos por toda la ciudad, mientras que los módulos decorativos pasan de los 3.350 instalados el año pasado a 3.518, con 168 elementos nuevos.

Entre las novedades de este año destaca la llegada de la iluminación navideña a vías como la avenida Alexandre Rosselló, con 73 guirnaldas (29,2 kilómetros); la avenida Gabriel Alomar i Villalonga, con 115 guirnaldas (46 kilómetros), y la avenida Gran i General Consell, con 22 guirnaldas (8,8 kilómetros).

También estrenarán decoración el parque de Son Rullan, con 36 banderolas; la plaza de Segovia, con 14 guirnaldas (2,8 kilómetros); la plaza de Can Capes, con 19 banderolas; Can Pere Antoni, con 44 banderolas, y la calle Selva, en el barrio del Rafal Nou, con 69 estrellas luminosas.

Además, se sumarán nuevos elementos en espacios ya iluminados anteriormente, como cuatro guirnaldas en la plaza España (1,6 kilómetros) o una nueva carpa de luces en la plaza Pius IX formada por 2,9 kilómetros de alumbrado.

A estas incorporaciones se añaden las decoraciones tradicionales, como las carpas de luz de la plaza Joan Carles I, la plaza de Cort, el parque de Son Dameto, la plaza Mayor y la plaza Sant Cosme. También volverá a instalarse la cortina de luces de las escaleras de la plaza Major, y los árboles de Navidad de diez metros de altura en la avenida Antoni Maura y la plaza de Raimundo Clar, así como el árbol de 20 metros previsto en el parque de Ses Estacions.

Asimismo, el Ayuntamiento contempla instalar una bola luminosa en la Porta de Santa Catalina y un módulo decorativo en forma de arco y de bola de tres metros en Sa Feixina, al tiempo que mantendrá los arcos luminosos y elementos decorativos en calles como Antoni Garau, Arxiduc, Bartomeu Cabrer, Cotlliure, Joan Miró, Pere Ripoll, Porta de Mar, Reina Sança de Nàpols, Indioteria Rural, Santa Fe y Son Rapinya.

La regidora ha animado a toda la ciudadanía a salir a pasear por las calles y plazas de Palma y a disfrutar de la iluminación navideña, y se ha sumado al agradecimiento a todos los profesionales y equipos que han participado en las tareas de instalación del alumbrado.