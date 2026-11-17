La remodelación del Paseo Marítimo de Palma terminó oficialmente el pasado noviembre, pero para los empresarios de la zona el problema está lejos de resolverse. La asociación ACOIPAM, que agrupa a más de 70 empresas y alrededor de 3.000 trabajadores, denuncia que la eliminación de más de 1.200 plazas de aparcamiento está lastrando la actividad económica y reclama a las administraciones una solución urgente.

En una conversación a tres en los micrófonos de Onda Cero, los representantes de la asociación, Marcos Ferragut, Roberto Vidal y Jas Mejía, han asegurado que los negocios siguen registrando caídas de facturación de entre el 40 y el 50% respecto a la situación anterior a las obras. «Estamos casi peor que estábamos en pandemia», han advertido, al tiempo que han calificado de «cuestión de supervivencia» la reivindicación de recuperar plazas de estacionamiento.

Los empresarios cuestionan que una remodelación de más de 60 millones de euros no haya incorporado un aparcamiento asociado. «El único paseo marítimo de España, de los últimos diez años, que no lleva aparejado proyecto de parking», han denunciado durante la entrevista. Aunque reconocen que el espacio ha ganado atractivo para los peatones, sostienen que los residentes y visitantes de Mallorca siguen dependiendo del coche y no disponen de alternativas de transporte público suficientes para llegar a la zona.

ACOIPAM pone el foco en el aparcamiento previsto en la plaza de Mediterráneo. Según han explicado, los planos y el pliego de condiciones estarían preparados, pero el proyecto permanece bloqueado por el departamento de Movilidad. Por ello, exigen al alcalde que acelere su ejecución y que no se espere cinco años para hacerlo realidad, sino que se intente materializar en dos.

La asociación reclama también que el Ayuntamiento de Palma y la Autoridad Portuaria de Baleares dejen de trasladarse mutuamente la responsabilidad. «Cuando vas a uno te pasa la pelota al otro, y viceversa», han criticado. «Nosotros pagamos impuestos y queremos que, como empresarios, nuestros problemas se resuelvan».

Los representantes de ACOIPAM insisten en que no cuestionan que el nuevo paseo sea más agradable para caminar, sino que consideran que la reforma ha dejado sin respuesta las necesidades de movilidad y actividad económica. Su reivindicación es clara: aparcamientos, plazos concretos y voluntad política para evitar que los negocios sigan pagando las consecuencias de una remodelación que, aseguran, no ha venido acompañada de las soluciones prometidas.