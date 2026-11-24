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Este martes en 'Illes Balears en la Onda' nos acompaña la cabeza de lista del PSIB-PSOE al congreso de los Diputados, secretaria general del PSIB, actual presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, quien ha defendido a la candidata socialista a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, tras las informaciones sobre el alquiler de alrededor de quince propiedades vinculadas a su pareja y la investigación abierta por el Consell de Mallorca por una posible sobreexplotación de viviendas turísticas.

En una entrevista en Onda Cero Baleares, la expresidenta del Govern y actual presidenta del Congreso ha rechazado que exista una contradicción entre el discurso del PSOE en materia de vivienda y la actividad inmobiliaria del entorno familiar de Sánchez. Armengol ha calificado las críticas de la derecha de "desesperación absoluta" y ha asegurado que perseguir a los familiares de los políticos tiene límites. La dirigente socialista ha defendido además la honestidad de Rosario Sánchez, a quien ha definido como una mujer "independiente, capaz, preparada y rigurosa".

Preguntada por la gestión de las propiedades, Armengol ha insistido en que el PSOE no criminaliza la propiedad privada ni a los pequeños propietarios que obtienen beneficios de sus inmuebles. También ha reivindicado que la propuesta socialista pasa por proteger a los pequeños propietarios y garantizar, al mismo tiempo, el acceso a la vivienda de los ciudadanos. La expresidenta ha rechazado que pueda compararse con otros casos políticos, como el de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha insistido en que la prioridad del PSOE es regular el mercado del alquiler y construir vivienda pública. "No hay color", ha asegurado.

Durante la misma entrevista, Armengol también ha valorado el anuncio de Felipe González, que ha anunciado que ya ha votado, probablemente en blanco. La dirigente socialista ha considerado que "no es el momento de ponerse de perfil", especialmente ante la posibilidad de un Gobierno del Partido Popular dependiente de Vox. Aunque ha asegurado que respeta las decisiones personales del expresidente, le ha pedido que tenga en cuenta lo que, a su juicio, supondría un Ejecutivo de estas características para los derechos y las políticas sociales. "El PSOE ha dado mucho, también a Felipe González", ha recordado.