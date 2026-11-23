El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado de forma inicial sus presupuestos para 2027, con los 17 votos a favor de PP y Vox, mientras que ha habido 14 votos en contra de PSIB, MÉS per Mallorca y El PI. La institución insular ha celebrado este lunes un pleno extraordinario para debatir sus cuentas públicas, que el conseller insular de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch, ha definido como "las mejores" que podía presentar la institución.

El presupuesto para 2027, que asciende hasta los 827 millones de euros, un 8,5 por ciento más respecto al de este año, es fruto de un nuevo acuerdo entre el PP y Vox que permitirá que, por cuarta ocasión durante esta legislatura, se aprueben en tiempo y forma.

Después de la aprobación inicial, se abre ahora un periodo de exposición pública que culminará con la propuesta de aprobación definitiva de las cuentas, en un pleno extraordinario que se celebrará en las próximas semanas. "Responden a las necesidades de los ciudadanos, refuerzan los servicios públicos y permiten continuar avanzando en los proyectos que necesita nuestra isla", ha subrayado Bosch.

Además, ha señalado los crecimientos del IMAS hasta los 390,6 millones de euros, y del Departamento de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, con 154,3 millones de euros, que incluye 31 millones para ejecutar la primera fase del tramo I e inversiones para mejorar la seguridad y la fluidez de la red viaria.

Durante el debate, el portavoz de Vox, Toni Gili, ha puesto en valor que la institución insular habrá aprobado cuatro presupuestos en esta legislatura, frente a la gestión en este sentido del Gobierno de España, cuyos presupuestos siguen prorrogados. "Hemos conseguido en estos cuatro años reducir determinadas partidas ideológicas, avanzar en la libertad lingüística, impulsar la gestión diferente en medio ambiente, reforzar el apoyo a nuestros municipios al comercio y al producto local e introducir cambios en la gestión de la atención a los menores extranjeros no acompañados", ha resumido.

Desde el PP, su portavoz, Núria Riera, ha subrayado que los presupuestos son continuistas y que están basados en los "compromisos" de presidente insular, Llorenç Galmés.

"ENTREGA A VOX"

Los tres grupos de la oposición han presentado enmiendas a la totalidad a los presupuestos que han quedado rechazadas por mayoría de PP y Vox en una votación previa. Todos ellos se han opuesto a las cuentas al considerar que son "una entrega total" a Vox y han criticado el argumento del equipo de gobierno de que los presupuestos son los más altos de la historia.

Para el portavoz de El PI, Antoni Salas, el incremento de recursos se debe a la inflación, mientras que la portavoz ecosoberanista, Catalina Inés Perelló, ha remarcado que "gobernar no es hacer una competición de cifras". Igualmente, Perelló y la portavoz del PSIB, Catalina Cladera, han insistido en pedir el cese del vicepresidente segundo, Pedro Bestard, tras conocerse la investigación judicial por un presunto delito de malversación.

"Es difícil pedir confianza en la gestión de recursos públicos cuando tienen a un vicepresidente que continua ejerciendo sus responsabilidades tras la admisión a trámite de la querella", ha dicho Perelló. Cladera ha puesto el foco también en la concesión a Tirme, reclamado la revisión de las aportaciones económicas para "adecuarlas a las necesidades reales del servicio" y liberar recursos para políticas sociales.

El conseller de Hacienda, en respuesta a la oposición, ha defendido que los ejes del presupuesto son "estar al lado de las personas, mejorar las infraestructuras y tener una apuesta clara en cultura y ayuntamientos".

Ante las críticas por la continuidad de Bestard, el conseller insular ha sacado una lista de altos cargos ejecutivos, ministros y consejeros de partidos de la izquierda que están inmersos en procedimientos y que no han dimitido. "Es una lista que nunca me pensaba que citaríamos aquí, lecciones pocas", ha zanjado.

Según Bosch, la institución insular funciona "como un reloj" y los presupuestos "aportarán estabilidad, reforzarán los servicios públicos y contribuirán a que la isla mejore".

PP Y VOX RECHAZAN LAS ENMIENDAS

El pleno también ha debatido las enmiendas parciales presentadas por los grupos, entre ellas para impulsar infraestructuras y medidas en materia de vivienda, como ayudas a la emancipación de los jóvenes o para elaborar planes municipales de vivienda. "Ante este 'no' a todo, expliquen porque este gobierno no quiere más recursos para la dependencia, más vivienda pública, reforzar los ayuntamientos, recuperar las políticas de igualdad o porque no considera prioritario proteger la lengua y la cultura de Mallorca", ha reclamado la socialista Sofia Alonso.

En este sentido, el conseller de MÉS Joan Llodrà ha cuestionado que PP y Vox hayan leído y analizado las enmiendas de la oposición y ha señalado que su grupo presenta algunas que ya defendió el año pasado porque "no hay manera de sacar ninguna". Por su parte, el conseller de Vox David Gil ha criticado la cantidad de enmiendas presentadas por la oposición que, a su entender, "piensan que las arcas públicas son inagotables", y ha mostrado su oposición a casi todas.

El 'popular' Bernat Vallori ha reprochado al PSIB que presente enmiendas para "hacer todo aquello que no hicieron en ocho años" y que 24 de estas sean a través del remanente de tesorería, cuando este no puede formar parte de las previsiones iniciales de ingresos. "Han venido con un relato, nosotros con un presupuesto. Han denunciado una involución que no pueden acreditar con datos, nosotros a presentar 827 millones de euros que consolidan el proyecto de Mallorca", ha concluido.

En su turno de réplica, el conseller insular de Hacienda y Función Pública ha insistido en que la institución no tiene competencias en vivienda. "No podemos dar una respuesta directa de aquello que no es nuestro", ha agregado. También ha defendido el traslado de residuos desde Eivissa, poniendo en valor la "solidaridad" del Consell; así como los aumentos a las ayudas a los ayuntamientos. En general, ha considerado que las enmiendas de los grupos "no mejoran" las cuentas insulares.

Por otra parte, Bosch ha asegurado que la institución trabaja en poder aplicar la indemnización por residencia al conjunto del personal del Consell y que se pondrá en contacto con la Delegación del Gobierno para que sea una realidad "cuanto antes". Según ha expuesto, hay más de 35 funcionarios de la institución que están en "un limbo" y que resolverán su situación incorporándose en el grupo B por promoción. "Pediremos a la Delegación qué podemos hacer y si no nos dan una respuesta comenzaremos a negociar, a hablar con intervención y el servicio jurídico de esta casa para habilitar lo que haga falta", ha asegurado.

GALMÉS CELEBRA LA APROBACIÓN

El presidente insular ha destacado en el pleno la "estabilidad y eficiencia" de su equipo de gobierno, que saca adelante los cuartos presupuestos de la legislatura. Asimismo, ha resaltado que las cuentas para 2027 son las más elevadas de la historia y ha subrayado que la aportación del Govern también crece. "Mientras el Gobierno de España se niega a darnos los 350 millones de euros que nos robó del convenio de carreteras, el Govern aporta 21 millones de euros para la primera fase del segundo cinturón de Palma", ha agregado.