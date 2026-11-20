Los museos también pueden ser un lugar para jugar, experimentar, descubrir e imaginar. Con motivo del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre, la museóloga Aina Ferrero ha dedicado una nueva entrega de la sección semanal ‘Salseo en el museo’, en Más de uno Mallorca, a reflexionar sobre cómo acercar estos espacios culturales a los niños y convertirlos en protagonistas de la experiencia museística.

Ferrero ha recordado que el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas reconoce el derecho de la infancia al juego, al descanso y a participar en la vida cultural y artística. Una premisa que lleva a plantear una pregunta: ¿están realmente preparados los museos para que los niños participen en la cultura?

La museóloga advierte de que no basta con organizar talleres infantiles de forma puntual. También hay que pensar qué encuentra un niño cuando visita una exposición cualquier día de la semana: «¿Hay algo que esté dirigido a él? ¿Puede experimentar, descubrir? ¿Hay cosas a su altura?». Frente a vitrinas demasiado elevadas, cartelas pensadas para adultos y constantes prohibiciones, Ferrero defiende espacios más amables, accesibles y participativos.

Como ejemplo, ha recomendado el Museo del Juguete de Malinas, en Bélgica, donde las piezas históricas conviven con mecanismos y recreaciones que permiten jugar y experimentar. También ha destacado el Museo de la Literatura de La Haya, que introduce a los niños en el universo de los cuentos y les anima a crear sus propias historias, poemas, cómics o canciones. En Londres, el Victoria and Albert Museum abrió en 2023 el Young V&A, un espacio diseñado en colaboración con los propios niños y organizado en torno a tres conceptos: jugar, imaginar y diseñar.

En Mallorca, Ferrero ha señalado algunas iniciativas que avanzan en esa dirección, como los recursos educativos integrados en las salas del Museo de Historia de Manacor, las propuestas vinculadas a las exposiciones de CaixaForum o el espacio infantil de Can Prunera, en Sóller. También ha mencionado el Museo de la Educación de las Illes Balears, aunque ha apuntado que su horario de apertura, de lunes a viernes, dificulta las visitas en familia.

La conclusión de Aina Ferrero es clara: la infancia debe formar parte del público de los museos en el presente, no ser únicamente una apuesta de futuro. Porque acercar la cultura a los niños también significa reconocer su derecho a disfrutarla, comprenderla y participar en ella.