Todavía no se puede decir que el fuego esté "estabilizado", pues sigue habiendo varios puntos activos, pero los efectivos desplegados sobre el terreno están realizando las labores necesarias para controlarlo y tener una noche "lo más tranquila posible".

Es el balance que ha hecho la tarde de este lunes el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Simonet ha celebrado que la intensidad del viento ha disminuido y ha permitido avanzar en las tareas de extinción hasta lograr "cierta tranquilidad en la zona".

Una vez se han retirado los medios aéreos que durante todo el día han trabajado en la zona, ahora quedará de guardia un retén formado por 26 bomberos forestales "para actuar de la mejor manera posible si hay cualquier incidencia destacable".

Las tareas de extinción se retomarán la mañana del martes por tierra y aire. No obstante, los dos hidroaviones del Ministerio para la Transición Ecológica desplegados durante este lunes ya han regresado a Madrid porque, ha dicho Simonet, "ya no hacen falta".