La candidata de Vox al Congreso de los Diputados por Baleares, Maribel Cerezo, ha defendido este miércoles en una entrevista en Onda Cero que las personas que entran irregularmente en España son "delincuentes" porque, según ha argumentado, "están incumpliendo la ley". "Quien incumple la ley es un delincuente y debe volver a su país", ha afirmado durante su intervención en el espacio 'Illes Balears en la Onda', en la ronda de entrevistas a los candidatos de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Cerezo ha insistido en que Vox no está en contra de la inmigración legal, siempre que se produzca con visado y contrato de trabajo, pero ha defendido el refuerzo de las fronteras y la devolución de quienes accedan irregularmente al país. A su juicio, España tiene unos recursos y unos servicios públicos limitados y no puede asumir la llegada de más personas sin control. También ha apostado por reforzar la cooperación internacional para ayudar a quienes necesitan protección en sus países de origen.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la candidata de Vox ha asegurado que las mujeres deben estar protegidas "desde todas las posiciones políticas", aunque considera que las leyes actuales no están cumpliendo su objetivo. La candidata ha defendido que la protección debe extenderse también a la violencia intrafamiliar y ha criticado los minutos de silencio institucionales del 25N porque, según ha dicho, "se hacen en función de quién es el maltratador o de quién es el asesino".

Vox, ha explicado, no participa en estos actos porque considera que todas las agresiones y asesinatos "deben recibir el mismo tratamiento, independientemente de quién sea el agresor". Preguntada por la eliminación de partidas presupuestarias destinadas a Igualdad, Cerezo ha asegurado que su partido quiere reducir el gasto en organismos que considera ideológicos.

Sobre uno de los principales problemas que afectan a Baleares, el acceso a la vivienda, Maribel Cerezo ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de la situación actual y ha defendido que la solución pasa por aumentar la disponibilidad de suelo y reducir la burocracia que, según ha señalado, retrasa y encarece la construcción. En este sentido, ha defendido que el Gobierno debe asumir el pago cuando una familia no pueda hacer frente al alquiler por circunstancias personales o laborales. "El propietario no tiene la culpa de que su inquilino esté pasando por una mala época", ha señalado. Además, Cerezo ha reclamado que los procedimientos de desocupación se resuelvan "en menos de 24 horas" y ha considerado que la legislación actual genera inseguridad entre los propietarios y desincentiva la puesta de viviendas en alquiler.

Sobre la posibilidad de que Vox tenga que apoyar al Partido Popular tras las elecciones, Maribel Cerezo ha asegurado que su formación se presenta para ganar y gobernar, pero no ha descartado un acuerdo si los populares aceptan su programa. En concreto, ha situado la remigración, la prioridad nacional y la desregulación como los tres ejes y también las tres líneas rojas de Vox. "Vox apoyará al PP siempre y cuando el PP acepte nuestro plan de programa", ha afirmado. "Nosotros no buscamos sillones. Nosotros buscamos realmente los intereses de los españoles", ha manifestado.