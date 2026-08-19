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Muere ahogado un hombre de 76 años tras volcar una embarcación frente a s'Estanyol

Los hechos, según han informado el SAMU 061 y fuentes de la Guardia Civil, han ocurrido sobre las 13.30 horas de este martes a unos cien metros de distancia de la línea de costa.

Europa Press

Palma |

Ambulancias del SAMU 061 en Mallorca
Ambulancias del SAMU 061 en Mallorca | SAMU

Los hechos, según han informado el SAMU 061 y fuentes de la Guardia Civil, han ocurrido sobre las 13.30 horas de este martes a unos cien metros de distancia de la línea de costa.

Una embarcación en la que viajaban seis personas, todos miembros de la misma familia, ha volcado en circunstancias que por el momento se desconocen. Uno de ellos, un hombre de unos 76 años, se ha ahogado.

Un barco del club náutico los ha rescatado y los ha trasladado hasta el puerto. Los sanitarios le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no han conseguido reanimarle y han confirmado su fallecimiento.

Otras dos personas han sido atendidas por el 061, aunque han sido dadas de alta en el lugar y no han requerido de traslado hospitalario.

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