Alcampo celebra su 33º aniversario en Mallorca apostando por lo bueno, lo sano y lo local

Treinta y tres años después de su apertura, Alcampo Mallorca conmemora este aniversario haciendo balance de un proyecto que ha echado raíces en el territorio, consolidándose como promotor de una oferta alimentaria centrada en lo bueno, lo sano y lo local en un territorio que ha acogido con calidez el modelo de comercio que Alcampo representa.

Desde el inicio de su andadura, el objetivo de la compañía ha sido impulsar y mejorar la calidad de vida de los clientes que les eligen, ofreciendo una cesta de compra variada, de calidad y a un precio asequible; practicando un comercio ético y responsable que impulsa con fuerza el desarrollo local, al tiempo que crea alianzas clave para el crecimiento conjunto y compartido.

Una oferta que refleja la riqueza del territorio. Compromiso con lo bueno, lo sano y lo local.

Desde su concepción, el hipermercado se comprometió a convertir su surtido en un reflejo del territorio. Productos que nacen de la tierra y del mar de Mallorca y las Islas Baleares llenan los lineales del hipermercado.

Esta apuesta por el producto local se refleja en un surtido que da visibilidad a productores y marcas del entorno. Alcampo Mallorca realiza compras en lonjas de la isla y apoya a agricultores y ganaderos locales.

En otras áreas, como en ultramarinos, frutas y verduras y lácteos, el surtido incluye una amplia variedad de referencias de productores de Mallorca y de las Islas Baleares, complementando la oferta nacional con productos que reflejan la riqueza gastronómica de la región. Cabe destacar que, en el mercado de frutas y verduras, Alcampo Mallorca cuenta con un proveedor local de productos ecológicos.

El surtido de alimentación incluye además una sección de productos frescos que cuenta con mostradores de pescadería, carnicería, charcutería, quesería, panadería, pastelería y platos preparados, elaborados diariamente en el propio centro.

Para celebrar este 33º aniversario con sus clientes, Alcampo Mallorca ha programado diversas actividades especiales para los días 8, 9 y 10 de octubre, además de ofrecer ofertas especiales desde el 1 al 10 de octubre. Invitamos a todos nuestros clientes a que vengan a nuestro Hipermercado y disfruten de nuestra fiesta de aniversario.