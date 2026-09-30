Mercadona apuesta por ATENEA, su propia IA para desarrollar software

Mercadona ha creado y puesto en marcha ATENEA, una plataforma propia de inteligencia artificial con el objetivo de ayudar a sus equipos tecnológicos a generar software con mayor rapidez y más calidad. Más de 500 ingenieros ya utilizan esta plataforma de IA agéntica creada para transformar y acelerar el desarrollo de software a gran escala. Con esta herramienta, que no solo responde o genera contenidos junto al usuario, sino que también puede ejecutar tareas de forma autónoma, la compañía busca ganar agilidad y eficiencia en la creación de aplicaciones y, con ello, impulsar la digitalización de sus procesos físicos.

ATENEA es una solución propia de Mercadona IT, el departamento responsable de la digitalización de la compañía. La plataforma integra el conocimiento, los procesos, las

herramientas y los estándares de calidad de Mercadona, y coordina agentes especializados capaces de ejecutar distintas misiones dentro del ciclo de desarrollo. Con esta solución, la

compañía busca optimizar el desarrollo del software que da soporte al negocio.“Esta plataforma propia de inteligencia artificial ayuda a los equipos tecnológicos a crear software de forma más rápida, con mayor calidad y, lo más importante, integrando el conocimiento y el contexto propio de nuestra empresa”, explica Sergio Pajares, CTO de Mercadona.

Los “early adopters”, el equipo específico de la compañía responsable de implantar la IA en cada vertical de desarrollo

En el desarrollo y la implantación de ATENEA participan equipos de diferentes ámbitos de Mercadona IT, entre ellos los de procesos, tecnología, operaciones, infraestructura, diseño o

seguridad entre otros. Además, la compañía ha formado un equipo de ingenieros «early adopters», encargado de impulsar su implantación en los diferentes verticales de desarrollo

para el negocio, así como de formar y acompañar a los equipos en la adopción de esta nueva forma de trabajar.

Según Sergio Pajares, CTO de Mercadona, “con el desarrollo y puesta en marcha de ATENEA la compañía persigue crear una nueva forma de desarrollar software, más rápida, más consistente y más alineada con las necesidades del negocio. En este sentido, el reto principal ha sido que la IA entienda cómo trabaja Mercadona y que ATENEA funcione como un equipo formado por distintos agentes especializados, cada uno preparado para realizar una tarea concreta o trabajar con una tecnología específica”.