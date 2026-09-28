María José Aguiló (FEHM): “Donde hemos visto contención es en nuestro sector”

El sector hotelero de Mallorca afronta el final de temporada en un escenario de "estabilización de la demanda" y contención en las ocupaciones, pese a que el número de turistas sigue creciendo. Es la lectura que hace la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María José Aguiló, en una entrevista en 'Más de Uno Mallorca', en la que también ha puesto el foco en la conectividad aérea de cara al otoño y al invierno.

Aguiló sostiene que la temporada está siendo buena, pero que el sector ha dejado atrás la “efervescencia” de los años posteriores a la pandemia. “Estamos en un proceso más de normalización y estabilización”, explica. Los departamentos comerciales de los hoteles, añade, han tenido que “luchar más la temporada”.

La patronal asegura que las ocupaciones medias son similares a las de 2025, aunque el crecimiento más significativo se ha producido durante el primer y segundo trimestre, precisamente en los meses en los que el sector busca generar actividad y valor fuera de los picos del verano.

La paradoja es que siguen llegando más turistas. Hasta julio, según el dato manejado durante la entrevista, habían llegado 8,21 millones, un 2,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Aguiló explica que el cambio en los hábitos de viaje —menos días de estancia y más viajes a lo largo del año— ayuda a entender que aumente el número de pasajeros aunque las ocupaciones hoteleras permanezcan estables.

“Donde hemos visto contención es en nuestro sector”, afirma Aguiló, que reclama poner el foco no solo en la demanda sino también en la oferta: qué producto se pone en el mercado, en qué condiciones y en qué ubicación. El reposicionamiento de la planta hotelera, sostiene, ha permitido elevar precios y atraer a perfiles de mayor capacidad adquisitiva.

Menos movimientos, pero no necesariamente menos asientos

La conectividad aérea aparece como uno de los principales retos para prolongar la actividad durante la temporada media y baja. Las previsiones citadas en la entrevista apuntan a un 9,1% menos de movimientos programados en el aeropuerto de Palma este invierno, aunque la capacidad de asientos se reduciría únicamente un 0,8%.

La FEHM advierte especialmente de la pérdida o reducción de conexiones con el mercado británico, relevante para la actividad invernal junto al alemán. Al mismo tiempo, Aguiló destaca las nuevas conexiones de largo radio con Estados Unidos, Canadá y Abu Dhabi, que considera una oportunidad para diversificar mercados, aunque fundamentalmente como complemento de los mercados tradicionales.

Para la vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, el reto pasa por conseguir que esas conexiones y una oferta turística atractiva permitan seguir generando actividad fuera de los meses punta. “Queremos valor antes que números, calidad antes que volumen”, resume Aguiló.