Los bomberos de Palma actúan en Can Pastilla

Los bomberos de Palma acudieron a Can Pastilla el sábado a las diez y cuarto de la noche para cortar varias ramas de un árbol que podían ocasionar daños materiales y personales. La actuación fue coordinada por la policia local. El cuerpo de bomberos estuvo trabajando parra evitar que las ramas pudiesen ocasionar daños a los coches estacionados o las personas que pudiesen pasar por la zona sin tener conocimiento del riesgo,

Agradecimiento

Varios vecinos estuvieron pendientes del trabajo realizado por los bomberos durante unos sesenta minutos y acabaron agradeciendo su labor que ha permitido que no haya ningún tipo de riesgo material ni personal. La calle Plini estuvo operativa después de la limpieza que los bomberos llevaron a cabo.

Selección espñola

La actuación de los bomberos coincidió con el partido que disputó la selección española de fútbol ante Inglaterra que finalizó con la victoria del combinado nacional por dos goles a tres.