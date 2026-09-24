Baleares es la comunidad con mayor porcentaje de población inmigrante sobre la población residente.

Baleares es la comunidad con mayor porcentaje de población inmigrante sobre la población balear, alcanzando el 29 por ciento. Así lo revela el último informe del Consejo Económico y Social (CES) de España, presentado en Palma este jueves por su presidente, Antón Costas, quien ha destacado que estos datos sitúan a las islas como una de las zonas con mayor presión migratoria del país.

El presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, urge a mejorar los servicios públicos en Palma para evitar el descontento social, mientras el Govern alerta de un repunte del paro, tras la regularización extraordinaria.

Costas ha señalado que "la percepción social de la inmigración ha cambiado en los últimos tiempos". Por ello, ha hecho un llamamiento directo a las instituciones para mejorar de forma urgente los servicios públicos, especialmente en ámbitos críticos como la vivienda. Según el presidente del CES, reforzar estas prestaciones es clave para evitar que la ciudadanía culpe al fenómeno migratorio del deterioro de su calidad de vida.

Preocupación por el desempleo y la inmigración irregular

Por parte del Ejecutivo autonómico, la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha mostrado su preocupación por el incremento del desempleo entre la población inmigrante en las islas durante los últimos meses. Cabrer ha vinculado directamente este repunte a los procesos de regularización extraordinaria, detallando que el número de personas en situación de desempleo dentro de este colectivo ha pasado de 224 en junio a 1.033 en apenas tres meses.

Asimismo, el informe del CES arroja luz sobre la ruta marítima hacia el archipiélago. Hasta finales de agosto, la llegada de inmigrantes irregulares a Baleares alcanzó las 5.000 personas, una cifra que se mantiene en niveles "muy similares" a los registrados durante el mismo periodo del año 2025, según Costas.