GASTRONOMÍA

El Mercado de Pere Garau acogerá la segunda 'Fira del Variat' de Palma, que el ayuntamiento declarará Bien de Interés Municipal

Esta segunda edición, que se celebrará los días 26 y 27 de septiembre, contará con 13 casetas, 6 'foodtrucks', música y el triple de ‘variats’ que el año pasado, ya que la estimación de la organización es superar las cifras de la primera edición, a la que asistieron más de 10.000 personas.

Rodrigo de Miguel

Palma |

El Mercado de Pere Garau acogerá la segunda 'Fira del Variat' de Palma, que el ayuntamiento declarará Bien de Interés Municipal
El Mercado de Pere Garau acogerá la segunda 'Fira del Variat' de Palma, que el ayuntamiento declarará Bien de Interés Municipal | Rodrigo de Miguel

Paquita Bonnín, presidenta de la Agrupación de Vendedores del Mercado de Pere Garau, se ha mostrado muy emocionada de poder repetir esta feria de un producto "muy nuestro" ha dicho, y ha invitado a toda la gente de Mallorca a visitarlo.

El concejal de Mercados y Teniente de alcalde del ayuntamiento, Llorenç Bauzà, ha explicado que la declaración que hará Cort de esta feria como Bien de Interés Municipal tiene como objetivo "darle continuidad" en próximas ediciones.

Por último, la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha remarcado su "total apoyo" al producto y comercio locales que supone la feria, añadiendo que han aumentado un 60 por ciento el presupuesto para ayudas a iniciativas de este tipo.

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