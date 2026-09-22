El Mercado de Pere Garau acogerá la segunda 'Fira del Variat' de Palma, que el ayuntamiento declarará Bien de Interés Municipal

Paquita Bonnín, presidenta de la Agrupación de Vendedores del Mercado de Pere Garau, se ha mostrado muy emocionada de poder repetir esta feria de un producto "muy nuestro" ha dicho, y ha invitado a toda la gente de Mallorca a visitarlo.

El concejal de Mercados y Teniente de alcalde del ayuntamiento, Llorenç Bauzà, ha explicado que la declaración que hará Cort de esta feria como Bien de Interés Municipal tiene como objetivo "darle continuidad" en próximas ediciones.

Por último, la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha remarcado su "total apoyo" al producto y comercio locales que supone la feria, añadiendo que han aumentado un 60 por ciento el presupuesto para ayudas a iniciativas de este tipo.