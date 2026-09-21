OBITUARIO

Muere a los 86 años Antoni Tarabini, colaborador y tertuliano de Onda Cero Mallorca

El sociólogo, sacerdote y uno de los fundadores del PSOE en Baleares, también fue durante varios años parte del jurado de los Premios Onda Cero Mallorca. El equipo de Onda Cero Illes Balears lamenta su pérdida y comparte el dolor de sus familiares y amistades.

Redacción

Palma |

El sociólogo Antoni Tarabini presenta su libro 'Crónicas' en Onda Cero Mallorca
El sociólogo y presidente de la Fundación Gadeso, Antoni Tarabini, presenta su libro "Crónicas" en Onda Cero Mallorca | Redacción

Tarabini, nacido en Palma en 1940, se licenció en Filosofía en la Universidad Pontificia de Sant Cugat del Vallès (1964), y en Teología en la Universidad Gregoriana de Roma. En 1959 ejerció el sacerdocio como jesuita, aunque en 1970 abandonó la orden.

A nivel profesional, como sociólogo fundó en 1973 el Gabinete de Estudios Turísticos y Socioeconómicos y de Mercado (GADESO), del que fue director. Tarabini se consolidó durante años como uno de los mejores conocedores de la sociedad mallorquina, y desde GADESO profundizó en sus necesidades y lanzó propuestas para su progreso.

En cuanto a su trayectoria política, a su regreso a Mallorca colaboró ​​con Paco Obrador, ex-sacerdote con gran implicación en el movimiento sindical y político, y en 1971 formó parte de Bandera Roja; hasta que en 1973 ingresó en el Partido Comunista de España, aún declarado ilegal. En 1975 fue detenido y encarcelado por la policía del régimen franquista.

Posteriormente, Taribini fue uno de los fundadores del Partit Socialista de les Illes Balears en 1976. En 1977 fue candidato a senador por Unidad Socialista y, posteriormente, pasó a formar parte del PSOE y fue candidato a la alcaldía de Calvià en 1979. También fue asesor del Ministerio de Turismo, y tras esa experiencia en Madrid regresó a la política municipal bajo el mandato del socialista Ramón Aguiló para ser concejal de Turismo, Transportes y Circulación del Ayuntamiento de Palma, que le distinguió con la Medalla de Oro de la Ciudad de Palma.

Su vinculación a Onda Cero Mallorca

Tarabini fue un gran tipo, divulgador, analista, fue a sus principios y gran oyente de radio. Tanto que durante largos años colaboró con los micrófonos de Onda Cero Mallorca en espacios semanales y tertulias. Tuvo su propia sección como presidente de la sección Gadeso en el magazine local 'Mallorca en la onda' que luego pasó a llamarse 'Más de uno Mallorca' con Elka Dimitrova y Chelo Bustos.

Las aportaciones de Tarabini nunca dejaban indiferente a nadie, con un punto de vista analítico, humor ácido y sin pelos en la lengua. Siempre será recordado por la familia de la radio como uno de sus grandes colaboradores que marcaron una época. Descanse en paz.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid