Muere a los 86 años Antoni Tarabini, colaborador y tertuliano de Onda Cero Mallorca

Tarabini, nacido en Palma en 1940, se licenció en Filosofía en la Universidad Pontificia de Sant Cugat del Vallès (1964), y en Teología en la Universidad Gregoriana de Roma. En 1959 ejerció el sacerdocio como jesuita, aunque en 1970 abandonó la orden.

A nivel profesional, como sociólogo fundó en 1973 el Gabinete de Estudios Turísticos y Socioeconómicos y de Mercado (GADESO), del que fue director. Tarabini se consolidó durante años como uno de los mejores conocedores de la sociedad mallorquina, y desde GADESO profundizó en sus necesidades y lanzó propuestas para su progreso.

En cuanto a su trayectoria política, a su regreso a Mallorca colaboró ​​con Paco Obrador, ex-sacerdote con gran implicación en el movimiento sindical y político, y en 1971 formó parte de Bandera Roja; hasta que en 1973 ingresó en el Partido Comunista de España, aún declarado ilegal. En 1975 fue detenido y encarcelado por la policía del régimen franquista.

Posteriormente, Taribini fue uno de los fundadores del Partit Socialista de les Illes Balears en 1976. En 1977 fue candidato a senador por Unidad Socialista y, posteriormente, pasó a formar parte del PSOE y fue candidato a la alcaldía de Calvià en 1979. También fue asesor del Ministerio de Turismo, y tras esa experiencia en Madrid regresó a la política municipal bajo el mandato del socialista Ramón Aguiló para ser concejal de Turismo, Transportes y Circulación del Ayuntamiento de Palma, que le distinguió con la Medalla de Oro de la Ciudad de Palma.

Su vinculación a Onda Cero Mallorca

Tarabini fue un gran tipo, divulgador, analista, fue a sus principios y gran oyente de radio. Tanto que durante largos años colaboró con los micrófonos de Onda Cero Mallorca en espacios semanales y tertulias. Tuvo su propia sección como presidente de la sección Gadeso en el magazine local 'Mallorca en la onda' que luego pasó a llamarse 'Más de uno Mallorca' con Elka Dimitrova y Chelo Bustos.

Las aportaciones de Tarabini nunca dejaban indiferente a nadie, con un punto de vista analítico, humor ácido y sin pelos en la lengua. Siempre será recordado por la familia de la radio como uno de sus grandes colaboradores que marcaron una época. Descanse en paz.