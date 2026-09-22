MAC Hotels refuerza su apuesta por el turismo local con descuentos para residentes en sus hoteles

MAC Hotels hace un balance positivo de la temporada turística y encara los últimos meses del año con buenas expectativas. Así lo ha explicado este martes en el programa 'Más de Uno Mallorca' de Onda Cero Miguel Amengual, director de Ventas y Marketing de MAC Hotels y Pure Salt Luxury Hotels, quien ha señalado que, "aunque el inicio del verano fue algo más lento", las reservas de última hora han permitido "cumplir las previsiones". La cadena destaca además el impacto positivo de nuevas conexiones internacionales, como el vuelo directo entre Montreal y Mallorca, que ha permitido atraer a nuevos visitantes del mercado canadiense.

La compañía mantiene también su apuesta por el turismo de proximidad y por atraer al cliente residente durante los meses de menor actividad. Varios establecimientos permanecen abiertos hasta noviembre y ofrecen descuentos específicos para residentes, además de propuestas que combinan alojamiento, gastronomía y bienestar. Entre ellas se encuentran los brunch, los day passes y el acceso a spas y tratamientos, una oferta que, según Amengual, está ganando "cada vez más aceptación entre el público mallorquín".

Nuevos mercados internacionales

La apertura de los hoteles durante más meses del año es también, según MAC Hotels, una herramienta para favorecer la estabilidad de las plantillas. La cadena mantiene establecimientos abiertos aproximadamente de febrero a noviembre, una estrategia que permite ampliar los meses de trabajo y consolidar los equipos. Al mismo tiempo, la llegada de nuevos mercados internacionales obliga al sector a seguir mejorando la formación, el servicio y la adaptación a diferentes perfiles y culturas, según ha explicado Amengual.

De cara al otoño, la previsión de la compañía es positiva. Septiembre "ha cumplido las expectativas" y, aunque todavía queda parte de octubre por vender, la cadena confía en el comportamiento de las reservas de última hora. En cambio, Amengual ha advertido de una evolución diferente en el negocio de restauración, donde han detectado una caída de los ingresos durante esta temporada. El responsable de MAC Hotels considera necesario analizar las causas y revisar tanto la oferta como los precios para mantener la competitividad de Mallorca frente a otros destinos.