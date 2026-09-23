Rafael Batle: “Hemos notado en los últimos meses un repunte de turistas coreanos”

Santanyí afronta la recta final de la temporada turística con cifras positivas y con el objetivo de seguir avanzando en la desestacionalización. El regidor de Turismo del municipio, Rafael Batle, ha explicado en los micrófonos de Onda Cero Mallorca que, según la información trasladada por los sectores turístico, hotelero, comercial y de restauración, algunos meses de temporada alta han registrado incrementos de hasta un 5% respecto al año anterior.

Batle asegura que Santanyí apuesta por un turismo de calidad y por la mejora progresiva de sus servicios e infraestructuras. “Siempre hemos apostado por un turismo de calidad”, señala, destacando también la diversidad de un municipio que combina costa, playas, gastronomía y espacios naturales.

La estrategia para atraer visitantes fuera de los meses de verano pasa también por diversificar la oferta. El Ayuntamiento trabaja en la renovación de sus materiales promocionales y en nuevas rutas senderistas, con la intención de presentar próximamente un nuevo folleto en una de las ferias turísticas.

La digitalización y la inteligencia artificial forman parte igualmente de esta estrategia. Según Batle, el Consistorio trabaja en un nuevo portal web y en herramientas que permitirán al visitante elaborar un recorrido personalizado por el municipio en función de sus intereses y del tiempo disponible.

El regidor reconoce que alargar la temporada requiere la implicación de diferentes sectores, entre ellos las compañías aéreas y el sector hotelero, pero considera que las condiciones meteorológicas pueden favorecer este objetivo. “Estamos intentando alargar la temporada porque el tiempo nos acompaña”, afirma.

Santanyí recibe principalmente turismo europeo, aunque Batle apunta también a un reciente incremento de visitantes procedentes de Corea del Sur. “El turista bienvenido sea”, resume el regidor, que reivindica un municipio abierto a visitantes de cualquier procedencia.